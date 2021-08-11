如何當「下屬願意跟隨的主管」？專家：從6大基礎切入

▲最成功的「主管」就是讓下屬願意追隨。（圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

身為「主管」除了要管理好團隊、分派好工作，更重要的是與下屬之間的信任感，而最成功的「主管」就是讓下願意追隨，究竟要怎麼做才能成為「下屬願意跟隨的主管」？在《職場生存必學的人性心理學》一書中指出，以從社會權力 6 大基礎切入。

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▲想當一位下屬願意追隨的主管，可以從社會權力6大基礎切入。（圖／采實文化提供）



書中提到，心理學家傅蘭奇（J.R.P. French）與瑞文（B. Raven）提出人對人的影響力，也就是所謂的社會權力有以下 5 種：獎賞權、強制權、法職權、參照權、 專家權，後來瑞文又加入資訊權成為 6 種。

表中「獎賞權」和「強制權」，都是不讓部屬表達意見的壓迫性影響力，為了達成目的，部屬就算心裡不同意，也只能先照做，可是雖然不得已先照著做了，並不表示心裡同意，心中有所不滿就很容易反彈。部屬之所以會聽缺乏相關知識的主管、不會看趨勢的主管、經營組織能力不成熟的主管、無法提出正確指示或建議的主管的話，可說就是因為有這些權力存在。

「法職權」和「獎賞權」、「強制權」一樣，具有「不得不為」的含意，相對地，參照權的基礎則是把對方和自己放在一起看，「想和他一樣」、「想跟隨他」，具有善意的感情，和心理上的一體感，因此部屬等受影響者，不會像獎賞權、強制權和法職權一樣，有「不得不為」或「沒辦法」的感受，而是很高興地接受指示或提醒。

「專家權」的基礎則是部屬對主管專業能力的敬意，「他有貨真價實的知識或技術」、「我比不上他」等，所以也不會有「不得不為」或「沒辦法」的感受，部屬會很自然地接受指示或提醒，不會有任何反抗。「資訊權」和「專家權」一樣，成立在對主管資訊力的敬意上，因此也不會有「不得不為」或「沒辦法」的感受，部屬會很自然地接受指示或提醒，不會有任何反抗。

不論是經營者或管理階層，只要是領導人就具備獎賞權、強制權和法職權，但只有這些影響力的領導人很可悲，因為員工或部屬只是「被迫」、「不得已」聽你的話而已，這樣很難期待組織有所發展，理想狀態就是擁有參照權，成功的創業者應該都有這種影響力，正因為「想跟隨他」的員工很多，所以才能成功。

▼《職場生存必學的人性心理學》。（圖／采實文化提供）

