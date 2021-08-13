查匯率他驚呆「泰銖對台幣0.83！」　網嘔爆搥心肝：不能去

▲泰銖持續走貶。（示意圖／達志影像）

網搜小組／鄺郁庭報導

泰銖匯價5日跌破0.9元大關，今（13）日一度來到0.83！就有網友在PTT的Gossiping板上發文，驚呼「以前去泰國玩，台幣換泰銖大概都是1:1，現在已經來到1:1.2左右」，而且泰國物價很便宜，這個匯率真的可以爽玩。貼文讓不少人超嘔，因為根本沒辦法出國，只能感嘆「嗚嗚！好想去喔！」

這位網友發文爆卦「泰銖對台幣來到0.83了」，想到以前去泰國玩，台幣換泰銖大概都是1:1，現在居然來到1:1.2左右，「泰國物價已經夠便宜，現在又是這個匯率……」也直呼現在可以去的話根本可以爽玩，「現在可以多換一點，明年去泰國應該很好玩～～～」

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貼文一出，不少人忍不住搥心肝，「現在這疫情，明年應該還是不可能正常」、「你怎麼會覺得明年就能去呢」、「嗚嗚！好想去泰國玩喔」、「便宜這麼多喔」、「啊啊啊啊！好想去曼谷spa、華欣耍廢喔」、「流水蝦照三餐吃到痛風」、「我也想吃流水蝦。」

▲不少人搥心肝，因為就算泰銖超便宜，還是無法去泰國玩。（示意圖／Pixabay）

還有網友直呼，「各國都這樣啦」、「還好我早賣惹！雖然小賠」、「不如換日幣」、「是台幣上漲，美金、日幣匯率也不錯」、「別！經濟崩落，治安變超差」、「可以買起來了，當地換一定更便宜，但現在你不能到當地」、「疫情大爆，誰敢去。」

根據日本瑞穗銀行數據顯示，泰銖曾是新冠疫情爆發前，在亞洲表現最強勁的貨幣，但2021年卻不斷下跌，今年已下跌逾10％，成為今年以來亞洲地區受創最嚴重的貨幣。

本站5日報導《泰銖匯價跌破0.9元大關、創逾10年新低！ 換新台幣3萬多賺近4000元》，泰銖5日跌破0.9元大關，來到0.8993元，若想要用新台幣3萬元換泰銖，可以換到3萬3360泰銖；以今年2月17日的高點匯價1.0074元來算，只能換到2萬9,780泰銖，就相差了3580元泰銖，等於可以多賺到新台幣約3980元。