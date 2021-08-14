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白人比例跌破6成！美國獨立以來首見　西語、亞裔人口激增

▲▼美國白人人口比例首次跌破6成，西語裔和亞裔人口激增。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白人比例首次跌破6成，西語裔和亞裔人口激增。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國人口調查局（Census Bureau）12日公布最新人口普查結果，顯示在過去10年內，自認為是「白人」人數首次降至6成以下，是美國獨立建國以來首次出現白人人口比例下滑。

根據人口普查數據，過去10年美國人口族群多樣化升高，同時都市化程度也更高。在2010至2020年間，美國白人人口從63.7%下降到57.8%，其主要原因為白人族群的出生率低於西語裔和亞裔族群。非西語裔白人人口已經從2010年的1.96億人降至1.91億人。

雖然白人仍是美國人口最多的族群，但在加州、夏威夷州、新墨西哥州和哥倫比亞特區，非拉丁裔白人已經不再佔據人口優勢地位。人口調查局官員瓊斯（Nicholas Jones）表示，與過去相比，美國人口更加多元，種族和族群更加多樣化。

根據人口普查數據，西語裔美國人在過去10年內增長了23%，人口達ˊ6210萬人，而亞裔人口則增長約36%，人口達到2400萬人，成長速度超乎預期，而非裔人口增長則為6%，人口維持穩定。

如今有將近25%的美國人認為自己是西語裔或亞裔，認定自己為非西語裔和一個以上種族的美國人增長速度最快，從10年前的600萬人激增到1350萬人。

另外，目前美國最大的前五座城市分別為紐約、洛杉磯、芝加哥、休士頓和鳳凰城，費城則從原本第五位掉至第六位，被鳳凰城超越。鳳凰城也是美國前20大城中人口成長最快的城市，人口增長達11.2％。

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