《戲說台灣》演精怪！男星看「新角色名稱」傻眼　7000人朝聖笑翻

▲男星簡家瑋在《戲說台灣》演過多種精怪。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者鄒鎮宇／綜合報導

節目《戲說台灣》取材台灣民間傳奇故事，做出趣味且具有教化意義的故事連續劇，是許多人童年的回憶。男星簡家瑋表示，他曾在劇中接演過多種的精怪，但這次劇本指定的妖精讓他猶豫了。

簡家瑋在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示他在《戲說台灣》中，演過猴精、狗精、虎精、蟾蜍精、蜈蚣精等各式各樣的精怪，「叫我演什麼我就演什麼」，但這樣的自信直到近日接獲劇組的通知時猶豫了。

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▲簡家瑋看到新角色的名稱直接傻眼。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



簡家瑋PO出3張照片，顯示劇組人員告知他8月21日到25日需要定裝，拍攝時間會抓18天，可能會拍到9月中，且這次出演的角色是「老鷹精」。簡家瑋看到角色名稱的那一剎那，直接想到諧音並回「老鷹精，真難聽」。

該文PO出後瞬間讓近7000名網友笑翻，「你只是糾結在老，換大鷹精不就好多了」、「我剛想說不是老鷹嗎，但唸出來後金母湯」、「我從小時候看戲說台灣到現在，都覺得你很帥耶」、「什麼時候播出，我想看鷹精…我是說老鷹精」、「從小鷹精演到大鷹精再演老鷹精」、「戲說台灣都台語發音啊！老鷹台語唸（喇ㄏㄧㄡ）沒有諧音問題」。

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