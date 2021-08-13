專訪／人氣插畫家A Ray、當肯與油頭二世無私分享創作工具與方式

特約記者洪聖壹／綜合報導

日本東京奧運期間，台上選手們賭上運動人生為國爭光，在台下，有一群插畫家也積極搶時效，力拼在第一時間搭配插畫獻上祝福。這次訪問到的三名插畫師--當肯、油頭二世以及A Ray，他們的共通點就是使用 iPad Pro 搭配 Apple Pencil 繪畫，除了作品，也同時分享創作使用的工具跟想法。

插畫家必備軟體：《Procreate》

今年 7 月，羽球奧運銀牌得主戴資穎，在出發前上架上架16張「相信自己，為台灣加油」的LINE官方貼圖，貼圖的作者便是當紅插畫家 A RAY。

▲小戴貼圖是人氣插畫家 A RAY 操刀。（圖／擷取自 LINE）



訪談過程中，A RAY 大方分享使用的工具與軟體。以這次的小戴貼圖為例，他主要是使用 iPad Pro 2020 搭配第二代 Apple Pencil，使用的軟體是《Procreate》，相較於《Photoshop》來說，《Procreate》有很多筆刷可以應用，而且在觸控體驗比較好。他還分享，如果大家不太會使用《Procreate》，可以上網搜尋教學影片，而他自己是推薦 Nuomi諾米的 Procreate教學。

▲A RAY 大方分享自己創作時使用的工具與軟體。（圖／@A Ray提供）

他還以一張 李智凱奪牌後跳向教練的畫面，分享《Procreate》的縮時錄製功能，他說當時的想法是想要做小時好跟現在的對照，然後在畫畫的過程中用縮時的方式呈現。其實類似的手法，油頭二世用得最多，他認為一來粉絲喜歡，二來縮時就好像是一個小孩出生的過程，覺得很療癒。至於Duncan 則認為初學者可以把縮時當作回顧跟練習的工具。

▲A RAY 在使用《Procreate》的時候，經常透過縮時錄製功能來提升作品樂趣。（圖／@A Ray提供）

Duncan 分享自己剛開始接觸 iPad 的時候，有很長一段時間還不知道怎麼拿來工作使用。直到 A RAY 跟他推薦《Procreate》，突然發現可以單機作業完成所有創作的工作，如今的他已經完全使用 iPad Pro 2021 搭配 Apple Pencil 第二代來創作。至於另外一個插畫家「油頭二世」他則是後期因為A RAY 推薦《Procreate》，才開始使用 iPad 搭配 Apple Pencil。

有媒體詢問一代 Apple Pencil 跟二代 Apple Pencil 在創作上的差異，Duncan 認為二代的觸感跟手感都相對一代來說更好。A RAY 認為二代 Apple Pencil 充電「不用插iPad屁股」，放在桌上也不會滾，握起來也比較好握，透過筆尖上方的觸控面板只要點按兩下就可以切換工具，這一點相當實用而且方便。

iPad 成癮

這次受訪對象當中，A RAY 跟 Duncan 都是從初代 iPad推出以來就開始使用的插畫家，油頭二世使用 iPad 創作也有 4~5年的時間；A RAY 回憶當時入手 iPad 是因為 Apple Pencil 好像很厲害，所以就嘗試使用。

A RAY 分享自己以前工作時會用 iMac 搭配 Wacom 手寫板來創作，可是現在考慮到時效性，幾乎大多時間都會使用 iPad Pro 搭配 Apple Pencil 來創作，他向我們分享一張莊智淵的照片，這張照片他是事先在電腦處理，然後丟到 iPad Pro 去做一些細節，主要就是要搶速度趕時間。

A RAY 開玩笑說，iPad Pro 搭配第二代 Apple Pencil 幾乎是他工作的主力，但使用 iPad 創作感覺有點是在玩，所以到了近期自己又加購了一台 WACOM手寫板，刻意拉回桌機作業，讓自己感覺「在工作的樣子」。

油頭二世目前也都是使用 iPad Pro做畫，因為搭配《Procreate》相當適合速稿，像是郭婞淳奪金牌那一天，他是自己一邊看影片一邊畫。

▲油頭二世經常使用 iPad Pro 搭配搭配《Procreate》繪製速稿。（圖／@油頭二世 提供）

戴資穎拿銀牌那一天，他甚至提前一個小時先打底稿，然後比賽的時候邊看電視邊畫，他記得那天是「一邊畫、手一邊抖」，希望趕在結束之後能夠貼到社群，搶到時效。

▲油頭二世在戴資穎奪牌之後迅速分享當天照片，坦言「一邊畫一邊手抖」。（圖／@油頭二世 提供）

Duncan 透露自己現在已經全部都用 iPad Pro 創作了，他分享了一張奧運選手們大集合的作品，他希望能夠感覺上有點像是復仇者聯盟，每個選手代表每個運動的台灣英雄出征奧運，過程中全部都是使用 iPad Pro 2021 搭配 Apple Pencil完成。

▲Duncan 以復仇者聯盟為靈感，花了一週的時間繪製台灣運動英雄都是在 iPad 上創作。（圖／＠Duncan 提供）

由於Duncan 自己相當喜歡用線條，如果把圖片放大的話，可以看到每個選手身材、皮膚甚至衣服上細膩的線條。他透露自己大概花了 1 整個禮拜的時間不眠不休的畫，有時候在桌上畫累了，就躺在懶骨頭繼續畫，想睡的時候就把平板放在身上睡一下，然後起來繼續畫，他認為這樣畫已經成為他自己的生活方式。

▲放大來看可以看到每個皮膚上的線條。（圖／＠Duncan 提供）



「我的食衣住行育樂都是 iPad Pro」

以 Duncan 而言，iPad Pro 裡面的記事本是他紀錄靈感的地方，然後上網搜尋素材、透過《Procreate》創作，完成之後直接在 Facebook 跟 IG 貼文。Duncan 透露自己有一次接一戶外的案子，那是要用實體的畫筆畫在紙上，結果他在畫的過程，還會不自覺的想要觸控紙面，可以說已經被 iPad 制約。

由於三人之中，Duncan 是唯一使用 iPad Pro 2021 的產品，他分享跟 iPad Pro 2021 最有感的差別就是螢幕非常亮，即使在光線比較強的狀態下，畫圖顯示還是可以很清楚，另外就是 M1 晶片效能真的有比較好，他在使用《Procreate》的時候，圖層可以拉很多。講到這個地方，立刻引起 A RAY 跟油頭二世的好奇。

▲Duncan 現在的日常生活在 iPad 上。（圖／＠Duncan 提供）



節省成本的創作工具

整體來說，不管是 A RAY、Duncan 還是油頭二世，他們現在都已經是使用 iPad Pro 搭配 Apple Pencil 來創作，而且不只是 Duncan 已經把 iPad Pro 2021 當作隨身工具。油頭二世更是準備兩部 iPad 交替使用，一部畫到沒電時，用雲端接著換另一部使用。

▲基於出差需要，油頭二世會使用兩部 iPad Pro 交替使用。（圖／@油頭二世提供）

記者嘗試詢問三人除了 iPad Pro 跟 Apple Pencil 之外，還購買了哪些周邊來當作「生財工具」，三人分享的工具除了原廠的聰穎鍵盤、巧控鍵盤之外，Duncan 為了備份資料有另外購入硬碟，另外三個插畫家都有使用「貼紙膜」的經驗，不過由於貼紙膜會反光、炫光，所以現在也都沒在使用。

記者近一步詢問，如果像是這樣的形式下，高強度使用 iPad Pro，那麼平板螢幕是否會刮傷或者手寫筆筆尖會有損耗的狀況發生嗎？三人都是異口同聲使用至今，iPad Pro螢幕沒有刮傷的痕跡，甚至 Apple Pencil 筆尖也沒有更換過。Duncan 則是回應：「我的Apple Pencil倒是有弄丟過。」

換句話說，如果是要進行圖文創作的插畫家，或者甚至要把它當作工作看待，投入的成本除了平板、手寫筆跟鍵盤，以及需要購買的App 與 iCloud 之外，幾乎不用再花任何成本在硬體周邊上面。

最後是在產品尺寸的挑選上，三人也都建議要看個人工作型態，RAY 一開始使用的是 9.7 吋，但是換到 12.9 吋之後才發現另外一片天，所以他覺得如果工作地點是在家中，那麼平板越大越好。而 Duncan 現在也都是以 12.9 吋為主，偶而外出會使用 11 吋的。至於油頭二世則是分享自己因為很常躺著畫畫，加上人在台中，經常需要上台北出差，所以會攜帶 11 吋的 iPad 外出，不過在家目前還是以使用 12.9 吋的 iPad Pro 2020 為主。