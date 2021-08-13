　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

專訪／人氣插畫家A Ray、當肯與油頭二世無私分享創作工具與方式

特約記者洪聖壹／綜合報導

日本東京奧運期間，台上選手們賭上運動人生為國爭光，在台下，有一群插畫家也積極搶時效，力拼在第一時間搭配插畫獻上祝福。這次訪問到的三名插畫師--當肯、油頭二世以及A Ray，他們的共通點就是使用 iPad Pro 搭配 Apple Pencil 繪畫，除了作品，也同時分享創作使用的工具跟想法。

插畫家必備軟體：《Procreate》

今年 7 月，羽球奧運銀牌得主戴資穎，在出發前上架上架16張「相信自己，為台灣加油」的LINE官方貼圖，貼圖的作者便是當紅插畫家 A RAY。

▲小戴貼圖是人氣插畫家 A RAY 操刀。（圖／擷取自 LINE）

訪談過程中，A RAY 大方分享使用的工具與軟體。以這次的小戴貼圖為例，他主要是使用 iPad Pro 2020 搭配第二代 Apple Pencil，使用的軟體是《Procreate》，相較於《Photoshop》來說，《Procreate》有很多筆刷可以應用，而且在觸控體驗比較好。他還分享，如果大家不太會使用《Procreate》，可以上網搜尋教學影片，而他自己是推薦 Nuomi諾米的 Procreate教學。

▲A RAY 大方分享自己創作時使用的工具與軟體。（圖／@A Ray提供）

他還以一張 李智凱奪牌後跳向教練的畫面，分享《Procreate》的縮時錄製功能，他說當時的想法是想要做小時好跟現在的對照，然後在畫畫的過程中用縮時的方式呈現。其實類似的手法，油頭二世用得最多，他認為一來粉絲喜歡，二來縮時就好像是一個小孩出生的過程，覺得很療癒。至於Duncan 則認為初學者可以把縮時當作回顧跟練習的工具。

▲A RAY 在使用《Procreate》的時候，經常透過縮時錄製功能來提升作品樂趣。（圖／@A Ray提供）

Duncan 分享自己剛開始接觸 iPad 的時候，有很長一段時間還不知道怎麼拿來工作使用。直到 A RAY 跟他推薦《Procreate》，突然發現可以單機作業完成所有創作的工作，如今的他已經完全使用 iPad Pro 2021 搭配 Apple Pencil 第二代來創作。至於另外一個插畫家「油頭二世」他則是後期因為A RAY 推薦《Procreate》，才開始使用 iPad 搭配 Apple Pencil。

有媒體詢問一代 Apple Pencil 跟二代 Apple Pencil 在創作上的差異，Duncan 認為二代的觸感跟手感都相對一代來說更好。A RAY 認為二代 Apple Pencil 充電「不用插iPad屁股」，放在桌上也不會滾，握起來也比較好握，透過筆尖上方的觸控面板只要點按兩下就可以切換工具，這一點相當實用而且方便。

iPad 成癮

這次受訪對象當中，A RAY 跟 Duncan 都是從初代 iPad推出以來就開始使用的插畫家，油頭二世使用 iPad 創作也有 4~5年的時間；A RAY 回憶當時入手 iPad 是因為 Apple Pencil 好像很厲害，所以就嘗試使用。

A RAY 分享自己以前工作時會用 iMac 搭配 Wacom 手寫板來創作，可是現在考慮到時效性，幾乎大多時間都會使用 iPad Pro 搭配 Apple Pencil 來創作，他向我們分享一張莊智淵的照片，這張照片他是事先在電腦處理，然後丟到 iPad Pro 去做一些細節，主要就是要搶速度趕時間。

A RAY 開玩笑說，iPad Pro 搭配第二代 Apple Pencil 幾乎是他工作的主力，但使用 iPad 創作感覺有點是在玩，所以到了近期自己又加購了一台 WACOM手寫板，刻意拉回桌機作業，讓自己感覺「在工作的樣子」。

油頭二世目前也都是使用 iPad Pro做畫，因為搭配《Procreate》相當適合速稿，像是郭婞淳奪金牌那一天，他是自己一邊看影片一邊畫。

▲油頭二世經常使用 iPad Pro 搭配搭配《Procreate》繪製速稿。（圖／@油頭二世 提供）

戴資穎拿銀牌那一天，他甚至提前一個小時先打底稿，然後比賽的時候邊看電視邊畫，他記得那天是「一邊畫、手一邊抖」，希望趕在結束之後能夠貼到社群，搶到時效。

▲油頭二世在戴資穎奪牌之後迅速分享當天照片，坦言「一邊畫一邊手抖」。（圖／@油頭二世 提供）

Duncan 透露自己現在已經全部都用 iPad Pro 創作了，他分享了一張奧運選手們大集合的作品，他希望能夠感覺上有點像是復仇者聯盟，每個選手代表每個運動的台灣英雄出征奧運，過程中全部都是使用 iPad Pro 2021 搭配 Apple Pencil完成。

▲Duncan 以復仇者聯盟為靈感，花了一週的時間繪製台灣運動英雄都是在 iPad 上創作。（圖／＠Duncan 提供）

由於Duncan 自己相當喜歡用線條，如果把圖片放大的話，可以看到每個選手身材、皮膚甚至衣服上細膩的線條。他透露自己大概花了 1 整個禮拜的時間不眠不休的畫，有時候在桌上畫累了，就躺在懶骨頭繼續畫，想睡的時候就把平板放在身上睡一下，然後起來繼續畫，他認為這樣畫已經成為他自己的生活方式。

▲放大來看可以看到每個皮膚上的線條。（圖／＠Duncan 提供）

「我的食衣住行育樂都是 iPad Pro」

以 Duncan 而言，iPad Pro 裡面的記事本是他紀錄靈感的地方，然後上網搜尋素材、透過《Procreate》創作，完成之後直接在 Facebook 跟 IG 貼文。Duncan 透露自己有一次接一戶外的案子，那是要用實體的畫筆畫在紙上，結果他在畫的過程，還會不自覺的想要觸控紙面，可以說已經被 iPad 制約。

由於三人之中，Duncan 是唯一使用 iPad Pro 2021 的產品，他分享跟 iPad Pro 2021 最有感的差別就是螢幕非常亮，即使在光線比較強的狀態下，畫圖顯示還是可以很清楚，另外就是 M1 晶片效能真的有比較好，他在使用《Procreate》的時候，圖層可以拉很多。講到這個地方，立刻引起 A RAY 跟油頭二世的好奇。

▲Duncan 現在的日常生活在 iPad 上。（圖／＠Duncan 提供）

節省成本的創作工具

整體來說，不管是 A RAY、Duncan 還是油頭二世，他們現在都已經是使用 iPad Pro 搭配 Apple Pencil 來創作，而且不只是 Duncan 已經把 iPad Pro 2021 當作隨身工具。油頭二世更是準備兩部 iPad 交替使用，一部畫到沒電時，用雲端接著換另一部使用。

▲基於出差需要，油頭二世會使用兩部 iPad Pro 交替使用。（圖／@油頭二世提供）

記者嘗試詢問三人除了 iPad Pro 跟 Apple Pencil 之外，還購買了哪些周邊來當作「生財工具」，三人分享的工具除了原廠的聰穎鍵盤、巧控鍵盤之外，Duncan 為了備份資料有另外購入硬碟，另外三個插畫家都有使用「貼紙膜」的經驗，不過由於貼紙膜會反光、炫光，所以現在也都沒在使用。

記者近一步詢問，如果像是這樣的形式下，高強度使用 iPad Pro，那麼平板螢幕是否會刮傷或者手寫筆筆尖會有損耗的狀況發生嗎？三人都是異口同聲使用至今，iPad Pro螢幕沒有刮傷的痕跡，甚至 Apple Pencil 筆尖也沒有更換過。Duncan 則是回應：「我的Apple Pencil倒是有弄丟過。」

換句話說，如果是要進行圖文創作的插畫家，或者甚至要把它當作工作看待，投入的成本除了平板、手寫筆跟鍵盤，以及需要購買的App 與 iCloud 之外，幾乎不用再花任何成本在硬體周邊上面。

最後是在產品尺寸的挑選上，三人也都建議要看個人工作型態，RAY 一開始使用的是 9.7 吋，但是換到 12.9 吋之後才發現另外一片天，所以他覺得如果工作地點是在家中，那麼平板越大越好。而 Duncan 現在也都是以 12.9 吋為主，偶而外出會使用 11 吋的。至於油頭二世則是分享自己因為很常躺著畫畫，加上人在台中，經常需要上台北出差，所以會攜帶 11 吋的 iPad 外出，不過在家目前還是以使用 12.9 吋的 iPad Pro 2020 為主。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
陸軍連長體測猝死　高大成說話了
官方認證「抓交替事件」在嘉義　戲班潭邊徹夜演戲等不到天亮
好市多爆「搜顧客包包」　他當場傻眼
5倍券改「免費直接領」　網笑：該還馬英九公道了吧
《灌籃高手》30秒預告公開！　2暗示網狂猜劇情
疫情爆發被迫接客　長髮妹連結人數「破千」！淚喊：我想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

專訪／人氣插畫家A Ray、當肯與油頭二世無私分享創作工具與方式

Disney+影音訂閱服務11月登台！　可看漫威、星戰、迪士尼

三星新折疊機只賣「2萬7800」！槓iPhone、拼市佔...降價3成

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

專訪／人氣插畫家A Ray、當肯與油頭二世無私分享創作工具與方式

Disney+影音訂閱服務11月登台！　可看漫威、星戰、迪士尼

三星新折疊機只賣「2萬7800」！槓iPhone、拼市佔...降價3成

詐騙投資群組頻傳　金管會再度示警！

陸軍586旅連長「戴口罩競走5km」體測猝死　高大成說話了

阿姆前妻金史考特驚傳自殺！　暴力抵抗「滿地是血」醫護也無力

台灣35檔基金涉入中國軍火相關企業　金管會4點回應！

疫情升溫回香港挨轟！黃秋生否認「移民台灣」嘆：我的時代已過去

大師兄回來了！《料理》阮紹榮指導學妹「超嚴」有原因

「紅衣小孩」1秒突出現路中！駕駛嚇壞尖叫　千人看呆：瞬間起雞母皮

樂天桃猿狂炸23安、18比0勝統一　兄弟封王M3

張進德致勝安突破僵局！富邦6比5險勝　兄弟輸球仍降到M3

高國慶生涯第3度登板首度掉分　被3支安打失2分

3C家電熱門新聞

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

Disney+影音訂閱服務11月登台

三星新折疊機只賣「2萬7800」！

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

紅米Note 10 Pro 開箱實測

三星折疊機Z Fold3等新品動手玩

Netflix下架犬夜叉等13部影片

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

iPhone 12迎降價潮！高階款現省5千、入門款降到2萬以下

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

人氣插畫家分享創作工具與方式

更多熱門

相關新聞

A RAY 目標成為連載漫畫家

A RAY 目標成為連載漫畫家

就算已經是台灣當紅的網路圖文畫家，但A RAY心中一直有個夢，就是成為真正的連載漫畫家。除了爽度十足的時事梗，他渴望被大家看見更多細節，也是從圖文畫家成為漫畫家的挑戰。

「2020網美必備的5樣東西」

「2020網美必備的5樣東西」

陳時中聲量爆漲！網紅一張霸氣照致敬

陳時中聲量爆漲！網紅一張霸氣照致敬

是真的！蔡阿嘎出道12年「進軍好萊塢」

是真的！蔡阿嘎出道12年「進軍好萊塢」

當肯公仔進花蓮　商家期待推聯名

當肯公仔進花蓮　商家期待推聯名

關鍵字：

Aray油頭二世當肯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

女星買1200威力彩「中獎了」！

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面