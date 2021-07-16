收集小戴金句！戴資穎首推個人LINE貼圖「前進東奧台灣加油」

▲戴資穎首推個人LINE貼圖。（圖／台酒生技提供，下同）

生活中心／綜合報導

東奧進入最後倒數！奪牌呼聲高的戴資穎，是台灣首位羽球女單排名世界第一的紀錄保持者，也將於下週一(7/19)下午1點搭機前往日本，備戰東京奧運。由於東奧正逢疫情，戴資穎特別選在出發當天中午12點，於LINE原創貼圖平台上架16張「相信自己，為台灣加油──小戴首波官方貼圖」，希望帶給所有人信心與力量。

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這是戴資穎首度推出的LINE官方貼圖，其中不僅有「相信自己」、「全力以赴」、「永不放棄」、「努力再努力」、「謝謝你（們）一直陪著我」……等網友耳熟能詳的小戴金句，更將外媒驚嘆「神轉圈」的高難度動作，熱血地畫成「神救援」貼圖，也加入常用的日常問候貼圖。

戴資穎表示，此刻的心情像在準備期末考，期勉自己抱持著相信自己、全力以赴的心態，迎接即將到來的比賽。她期望所有國人都能當選手的後盾，一起成為中華隊，也想把這樣的信念傳達給所有生活在台灣這塊土地上的好朋友們，希望藉由這系列貼圖鼓勵每個人，即便遇到挫折，也能相信自己、堅持到底，邀請大家在奧運期間一起「相信自己，為台灣選手加油」。

對於第一次推出官方貼圖，戴資穎抱持如同在球場上戰戰競競態度，由曾捧紅彎彎、聶永真、宅女小紅等知名創作者的「自轉星球文化」擔任策劃團隊，長達一年的籌備期間親自參與密切討論；貼圖畫者則是由擁有66萬粉絲的網路超高人氣插畫家A RAY操刀，將戴資穎各種經典動作及勵志金句，唯妙唯肖地製作成熱血插畫貼圖。

我國在東奧羽球項目共取得3項目5席資格，世界球后戴資穎的首戰將在日本時間7/24下午1點（台灣時間中午12點）登場，迎戰世界排名46的瑞士女將賈奎特。同組的對手還包括世界排名41的法國選手齊雪霏、排名49的越南阮翠玲，戴資穎若能取得分組第一，便能直接晉級8強淘汰賽，令人相當期待。