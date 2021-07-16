　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收集小戴金句！戴資穎首推個人LINE貼圖「前進東奧台灣加油」

▲▼戴資穎, LINE貼圖, 東奧,台灣加油。（圖／台酒生技提供）

▲戴資穎首推個人LINE貼圖。（圖／台酒生技提供，下同）

生活中心／綜合報導

東奧進入最後倒數！奪牌呼聲高的戴資穎，是台灣首位羽球女單排名世界第一的紀錄保持者，也將於下週一(7/19)下午1點搭機前往日本，備戰東京奧運。由於東奧正逢疫情，戴資穎特別選在出發當天中午12點，於LINE原創貼圖平台上架16張「相信自己，為台灣加油──小戴首波官方貼圖」，希望帶給所有人信心與力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是戴資穎首度推出的LINE官方貼圖，其中不僅有「相信自己」、「全力以赴」、「永不放棄」、「努力再努力」、「謝謝你（們）一直陪著我」……等網友耳熟能詳的小戴金句，更將外媒驚嘆「神轉圈」的高難度動作，熱血地畫成「神救援」貼圖，也加入常用的日常問候貼圖。

▲▼戴資穎, LINE貼圖, 東奧,台灣加油。（圖／台酒生技提供）

戴資穎表示，此刻的心情像在準備期末考，期勉自己抱持著相信自己、全力以赴的心態，迎接即將到來的比賽。她期望所有國人都能當選手的後盾，一起成為中華隊，也想把這樣的信念傳達給所有生活在台灣這塊土地上的好朋友們，希望藉由這系列貼圖鼓勵每個人，即便遇到挫折，也能相信自己、堅持到底，邀請大家在奧運期間一起「相信自己，為台灣選手加油」。

▲▼戴資穎, LINE貼圖, 東奧,台灣加油。（圖／台酒生技提供）

對於第一次推出官方貼圖，戴資穎抱持如同在球場上戰戰競競態度，由曾捧紅彎彎、聶永真、宅女小紅等知名創作者的「自轉星球文化」擔任策劃團隊，長達一年的籌備期間親自參與密切討論；貼圖畫者則是由擁有66萬粉絲的網路超高人氣插畫家A RAY操刀，將戴資穎各種經典動作及勵志金句，唯妙唯肖地製作成熱血插畫貼圖。

▲▼戴資穎, LINE貼圖, 東奧,台灣加油。（圖／台酒生技提供）

我國在東奧羽球項目共取得3項目5席資格，世界球后戴資穎的首戰將在日本時間7/24下午1點（台灣時間中午12點）登場，迎戰世界排名46的瑞士女將賈奎特。同組的對手還包括世界排名41的法國選手齊雪霏、排名49的越南阮翠玲，戴資穎若能取得分組第一，便能直接晉級8強淘汰賽，令人相當期待。

ET快訊
「開放混打」衝AZ打氣？　陳時中鬆口：先看國外狀況
車上脫口罩喝水被開單6000！　陳時中回應了
快訊／陳時中打第二劑AZ了！　親曝身體狀況
疫苗能不能混打？　張上淳公布「最新研究結果」
連醫師都來了！嘉義揪30多人想混打疫苗：AZ太不舒服
雙北又回到雙位數+25！　本土確診地圖一次看
第三輪意願登記破800萬人　「堅持打莫德納」人數曝光
「1張圖」屌打亞洲各國！台灣R值壓到0.5　台大教授：為何還
快訊／境外移入「7例染Delta」！　2人打莫德納仍中招
緬甸疫情上升　7/18起列高風險國家入境全送檢疫所
快訊／今增29例本土「台北市14例最多」　5縣市確診曝光
快訊／今日新增29例本土　另增4死
LIVE／只想打莫德納要等到8月中　陳時中最新說明
他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟判免罰
快訊／桃園3幼教女師打莫德納　頭暈腳軟緊急送醫
藥局內爽戰人妻「瘋狂輸出」！　小王再譏綠帽夫：你們沒連結了
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戴資穎首度推出個人貼圖「相信自己」　東奧一起為小戴加油

中華奧會首創數位應援一起成為中華隊　再推LINE角色貼圖

開放「疫苗混打」衝AZ打氣？陳時中：先看國外的施打狀況

省小黃車資濫用救護車！頭暈的也來　台南開出15張1400元收費單

車上脫口罩喝水被開單6000！陳時中：有必要性就可以稍微拿下來

陳時中今天打第二劑AZ「間隔逾16週」　笑稱「感覺很輕微」

疫苗能不能混打？張上淳公布「最新研究」：A+B≠A+M

王建民挺醫護！文總「給力量線上音樂會」前進疫苗接種站

嘉義揪30多人想混打疫苗…連醫師都來！被抓包喊：AZ副作用太不舒服

第三輪疫苗意願登記破800萬人　419萬人堅持打莫德納

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

開放「疫苗混打」衝AZ打氣？陳時中：先看國外的施打狀況

省小黃車資濫用救護車！頭暈的也來　台南開出15張1400元收費單

車上脫口罩喝水被開單6000！陳時中：有必要性就可以稍微拿下來

陳時中今天打第二劑AZ「間隔逾16週」　笑稱「感覺很輕微」

疫苗能不能混打？張上淳公布「最新研究」：A+B≠A+M

王建民挺醫護！文總「給力量線上音樂會」前進疫苗接種站

嘉義揪30多人想混打疫苗…連醫師都來！被抓包喊：AZ副作用太不舒服

第三輪疫苗意願登記破800萬人　419萬人堅持打莫德納

雙北回到雙位數+25！陳時中「整體趨勢是好的」　本土確診地圖曝

「1張圖」屌打亞洲各國！台灣R值壓到0.5　台大教授：為何還有人說嘴

卞慶華參拜白龍王被告誡一件事　返台後接BL《圈套》爆紅

開放「疫苗混打」衝AZ打氣？陳時中：先看國外的施打狀況

【廣編】《無盡城戰》曝光兩大玩法　登入領「超強紫城將」資格

宣導外來人口安心採檢防疫專案　嘉義專勤山海呼籲

省小黃車資濫用救護車！頭暈的也來　台南開出15張1400元收費單

車上脫口罩喝水被開單6000！陳時中：有必要性就可以稍微拿下來

2大1小幾乎天天開伙「瓦斯爐還IH爐？」　過來人中肯建議曝光

陳時中今天打第二劑AZ「間隔逾16週」　笑稱「感覺很輕微」

科興保護力多少？「打10針才能消費」　泰餐廳公告超嗆

疫苗能不能混打？張上淳公布「最新研究」：A+B≠A+M

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

即／新竹女打完AZ踉蹌暈眩！

快訊／今日新增29例本土、另增4死

打完莫德納第2劑　美女營養師曝「是小魔王」

要求製BNT「台灣專屬標籤」！再堅持恐破局

莫德納像魔鬼圈套！他喊：快打AZ

一張圖秒懂染疫風險　看電影竟高達8分

即／台中家教男疫調不老實　疑憂劈腿超連結曝光

沒足夠疫苗傳播率降至1以下　醫：台灣很屌

斷言726不會解封！前台大醫揭「唯一解方」

18歲以上願打AZ逾339萬人！未來三週都能打到

快訊／今增29例本土「台北市14例最多」

更多熱門

相關新聞

戴資穎、周天成領軍出征東奧

戴資穎、周天成領軍出征東奧

2020東京奧運即將開打，羽球賽事將於7月24日至8月2日登場，中華羽球代表隊派出史上最強陣容，世界球后戴資穎、一哥周天成、王子維、黃金男雙李洋／王齊麟，皆具備問鼎奧運獎牌的堅強實力。中華羽協張國祚理事長今（16日）代表協會致贈5萬元加菜金，勗勉選手們能創下佳績。

戴資穎首度推出個人貼圖

戴資穎首度推出個人貼圖

我國輕艇史上第1人　台中女力張筑涵進軍東奧

我國輕艇史上第1人　台中女力張筑涵進軍東奧

倫敦奧運網球混雙金牌也退出東奧

倫敦奧運網球混雙金牌也退出東奧

辛度認為疫情沒有影響備戰東奧拚金

辛度認為疫情沒有影響備戰東奧拚金

關鍵字：

戴資穎LINE貼圖東奧台灣加油

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面