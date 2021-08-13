陳時中：全台超過900萬人打過第一劑疫苗　疫苗覆蓋率達40.91%　

記者嚴云岑／台北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，昨日共有15萬8776人接種疫苗，整體疫苗涵蓋率達到40.91%，劑次人口比來到38.37%，全台已有900萬人打過第一劑疫苗。

第六輪疫苗接種換國產疫苗高端接力，意願登記將至今日12時為止，指揮官陳時中表示，目前包含單選、複選總計有113萬人選擇高端，但近期還有部分登記高端但接種莫德納疫苗者，數據還會稍減，等待平台報詳細數目才能決定開放到哪個年齡層。

「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，指揮中心表示，此期意願登記今日中午12時結束並進行結算，可接種疫苗為高端疫苗。

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陳時中表示，目前統計有113萬人選擇高端，但預期數據還會稍減，包含這幾天第五輪接種莫德納疫苗的，估計最後應該有90幾萬人符合資格，詳細數目還是要等平台報下來才能決定開放到多少年紀。

可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

目前國內通過檢驗封緘高端疫苗約5批35萬劑，陳時中日前說明，屆時起碼會以60萬劑疫苗提供，理想狀況會有80萬劑。