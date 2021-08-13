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黃珊珊：經不起再一次的3+11　若有破口將會是最大的惡夢

▲▼黃珊珊表示，經不起再一次的3+11破口。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊表示，經不起再一次的3+11破口。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

國內疫情自五月大爆發，外界直指3+11為疫情破口，全台更實施三級警戒長達兩個多月，不少產業都受到影響。對此，北市副市長黃珊珊今（13）日透過臉書回顧「驚心動魄三個月」，強調「我們經不起再一次的諾富特和3＋11，如果有破口，傳染力更強的病毒如果造成醫療量能不堪負荷，將會是最大的惡夢！」

黃珊珊表示，最近都在整理五月以來所有的資料，從每天半夜在各地找專責防疫旅館加入，每天接到消防局電話說病人沒辦法送到醫院急診室，現在想來，恍如隔世，那個驚心動魄的五月天，我每天奔波在快篩站和專責防疫旅館之間，也跟市長一起每天奔走在市政府與醫院專責病房之間，這一切的一切，還只是三個月前的事而已！

黃珊珊說，這短短三個月，已經有八百多條生命逝去，一萬五千多人確診，台灣的死亡率高達百分之五，遠高於世界各國平均值，因此開始重新檢視當時所有確診個案的資料，台北市有五千多位確診者，現在大多已經回復正常生活，但他們還是面對身體與心理後遺症的深深恐懼之中，這一切，原來是可以不發生的，如果重來一遍，可以做得更好嗎？

黃珊珊提到，Delta病毒更是來勢洶洶，全世界都擋不住，台灣能擋多久？所以我們已經開始做Delta病毒大量感染的準備，醫院專責病房量能快速轉換，基層診所提早預警採檢，擴大匡列隔離，最重要的還是市民做好自身防護，口罩還是最有效的阻絕病毒的方式！

黃珊珊強調，但更重要的是，阻絕Delta於境外，「我們經不起再一次的諾富特和3＋11，如果有破口，傳染力更強的病毒如果造成醫療量能不堪負荷，將會是最大的惡夢！」

黃珊珊憂慮，很多行業還沒有復業，很多民眾生活還是很困難，旅遊觀光停擺，餐廳內用還是很多人不敢上門，要想著如何先解決基層的苦，再去想怎樣面對更嚴峻的疫情，振興當然也要做，但前提是先把防疫做到位，阻絕Delta於境外才行，更要把錢用在刀口上！

黃珊珊感嘆，八百多條生命是最沈痛的印記，2021的五月天，我們一起經過那段最驚心動魄的抗疫歷程，所有的醫護與第一線防疫工作人員，民間的全力動員，還有台北市政府優秀的團隊同仁，「我終身難忘這三個月的每一天！」

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黃珊珊3+11

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