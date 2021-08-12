東森購物網會員日迎七夕　限時3天下殺83折再享10%回饋

七夕情人節即將到來，還沒想好準備什麼驚喜嗎？高雄英迪格就推出最新專案，住房加價11元，就能爽吃總價值2500元的雙人早餐、調酒以及松露薯條，可以直接送進房內享用。COZZI Blu和逸飯店桃園館則是祭出買1送1，平日連住2晚每晚平均最低只要1999元起，等於一人免千元就能入住。