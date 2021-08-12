東森購物網會員日迎七夕　限時3天下殺83折再享10%回饋

▲迎接七夕情人節，東森購物網祭出會員回饋優惠，限時三天全站下殺83折起。（圖／東森購物網提供）
記者洪菱鞠／台北報導
本周六（8/14）是七夕情人節，剛好疫情警戒降級，是否準備好跟情人一起浪漫過節呢？東森購物網祭出會員回饋優惠，限時三天全站下殺83折起，活動至8/13止，消費不限額享加碼10%回饋，包含提貨券5%及東森幣5%，指定銀行再享最高15%回饋，新會員註冊立即再送東森幣500枚。
東森購物網觀察，今年七夕買氣已成長2倍以上，為搶攻情人節商機，8/11～8/13同步推出「會員日」優惠回饋，下殺83折起，最高還可享25%回饋，這檔有不少必搶特惠商品，推薦如韓國原裝BOTO高濃度紅石榴冷萃鮮榨美妍飲3盒共90包，優惠價2,830元，Stemilt華盛頓櫻桃9.5R櫻桃禮盒，活動價888元；年度熱賣的台酒生技黑酵母酒粕逆齡活膚青春露5入組，活動價1,485元，適合居家健身的BLADEZ M7小妖機全摺疊跑步機，只要9,999元即可入手。
防疫警戒降至二級，但不少消費者仍選擇待在家，此時可透過香氛小物裝飾，營造浪漫過節氣氛，東森購物網也推出多項限定優惠商品，首推香水系列如LOCCITANE歐舒丹玫瑰花園淡香水66折只要1,530元，ANNA SUI綺幻飛行淡香水特惠價1,099元；美妝部分則有DeMon NB超肌能縮時氣墊面膜9盒共27片，特價僅1,619元，可省下7,201元，常年熱銷的SK-II青春露230ml特惠價3,280元，可再折抵5%東森幣，低於71折，超級划算。現代人越來越注重健康，保健產品也成為情人、夫妻間的熱門送禮，華陀扶元堂頂級即食燕盞3盒、即食燕窩1盒及冰糖純燕窩3盒，原價21,760元，東森特惠價9,900元。
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