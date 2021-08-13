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在地人注意！漢堡王宜蘭限定「三星蔥華堡」　只有2周吃得到

▲▼漢堡王宜蘭店推限定三星蔥華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王宜蘭店驚喜推限店三星蔥華堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

在地人要衝吃！人氣速食品牌「漢堡王」終於在今年8月底正式進軍東台灣，於宜蘭開出首間門市，而宜蘭店繼搬出首波人氣巧克力華堡、超級重磅花生重後，第二波竟打造全球首發限店專屬的「三星蔥華堡」，嚴選宜蘭在地食材三星蔥結合火烤牛肉排，每一口都是濃郁蔥香，明（14）日至27日限定開吃，全台只有宜蘭吃得到。

▲▼漢堡王宜蘭店推限定三星蔥華堡。（圖／業者提供）

▲三星蔥絲搭配火烤牛肉大口吃飄出濃郁蔥香。

漢堡王宜蘭店驚喜推出限定「三星蔥華堡」，選用在地食材三星蔥切成蔥絲夾進漢堡當中，搭配經典火烤牛肉，以及番茄、酸黃瓜等新鮮蔬菜，大口咬下可是炸出濃郁青蔥香，罪惡到不行，且這顆限定華堡是全球首發，限定只在宜蘭店販售，明（14）日至27日限時2周開吃，在地人一定要搶嚐鮮。

▲▼麥當勞異國風味漢堡限時吃。（圖／業者提供）

▲麥當勞近日也有2款異國風味漢堡。

另，麥當勞近日也推出2款全新異國風漢堡，首推這顆美式風「起司脆薯雙牛堡」，選用玉米壓紋麵包夾進鮮嫩多汁的紐澳雙層純牛肉，再放進酥脆薯餅、新鮮生菜，最後淋上NACHO起司，大口咬下濃郁爆表，好吃到不行；另一款「柚香塔塔脆雞堡」則將於8月18日開賣，是嚴選去骨雞腿肉進行醃製後酥炸，接著淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，口感微酸微甜，最後灑上香柚胡椒粉，絕對要吃，以上2款漢堡只賣到9月14日止。

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