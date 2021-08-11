高雄還要辦2022台灣燈會？　藍議員轟花7.2億「疫情又爆怎麼辦」

▲2022台灣燈會在高雄，規模更盛大。（圖／高雄旅遊網官網）



記者賴文萱／高雄報導

2022台灣燈會睽違20多年終於又要重返高雄，不過，受到疫情影響，外界關注是否依然如期舉辦。高雄市議員陳美雅今（11）日就在市議會批評，現在疫情還更嚴重，但新竹就因疫情停辦2021台灣燈會，萬一7.2億花下去，疫情又爆發怎麼辦？或者達不到振興商圈、帶動高雄經濟，甚至改成線上燈會怎麼辦？

▲陳美雅追問2022台灣燈會在高雄將會如期、延期或取消。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

針對2022台灣燈會在高雄議題，陳美雅指出，這次燈會總經費7.2億，包含市府要支出4.6億，中央補助2.6億，但2021新竹就因疫情停辦台灣燈會，現在疫情還更嚴重，如果7.2億花下去，疫情又爆發，活動沒辦法舉辦怎麼辦？又如果辦了卻沒有達到振興商圈、帶動高雄經濟那又怎麼辦？

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

對此，高雄市長陳其邁回覆表示，「妳的如果都是我的前提」，只要疫情控制得宜，北部地區快速清零，台灣社區傳播風險非常低，就會如期舉辦，但前提是要把防疫措施做好，會幫高雄整體疫情把關。

陳美雅又追問，高雄原預計燈會部分活動從12月就會起跑，如果12月開始要辦，早就要有配套方案，但之前三級警戒，甚至連現在降到二級，還是有很多場所限制使用、不開放，到底燈會是要如期、延期或取消？要求市長給一個確定答案跟期程。

陳其邁強調，燈會要舉辦當然要有很多劇本，包含在二級、三級不同防疫標準之下，去做準備跟執行，當然希望把高雄經濟做好，所以會隨著疫情作調整，因為疫情變化誰也說不清楚。

▲高雄流行音樂中心熱氣球試燈照。（圖／高雄副市長史哲粉專）



事實上，先前宣布台灣燈會將重返高雄舉辦時，高雄市就指出，這次規模將會比以往更大，首度打造愛河灣及衛武營雙主場，場域面積近100公頃，是近年燈區面積2倍，還能欣賞360度陸海空燈區，更令人驚喜的是，2022台灣燈會將有機會能看到熱氣球，預估可創造1200萬參觀人次。

▲許多高雄人期待2022台灣燈會可以看見熱氣球。（圖／民進黨立委邱議瑩粉專）