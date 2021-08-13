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中國召集駐華使節　強調反對新冠政治溯源

▲▼中國大陸外交部舉行新冠病毒溯源駐華使節吹風會。（圖／取自央視新聞）

▲中國大陸外交部舉行新冠病毒溯源駐華使節吹風會。（圖／取自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸外交部13日舉行駐華使節吹風會，副部長馬朝旭在會上就全球新冠病毒溯源問題，闡述中方四點立場，強調反對政治溯源；他還提到，中國迄今為止，已向全世界100多個國家特別是發展中國家提供了約8億劑疫苗，以實際行動踐行將中國疫苗作為全球公共產品的承諾。

馬朝旭向外國駐華使節強調，中方秉持人類衛生健康共同體理念，力所能及地為國際社會提供抗疫援助。

對於外界關注的新冠病毒溯源問題，馬朝旭說，第一，新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家研究找到病毒的動物源頭和向人類的傳播途徑，從而更好地防範未來的風險，保護全人類的生命健康。

▲▼中國外交部副部長馬朝旭。（圖／取自中國外交部網站）

▲中國外交部副部長馬朝旭。（圖／取自中國外交部網站）

他強調，任何國家都無權為一己政治私利而漠視生命，將科學問題政治化，對別人進行抹黑攻擊。

第二，馬朝旭表示，中國-世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，必須得到包括世衛組織秘書處在內的各方的尊重和實施。

第三，中方始終支持並將繼續參加科學溯源；四，世衛組織是由成員國主導的，溯源工作事關重大，全球溯源工作應該也必須由成員國來主導。

馬朝旭表示，我們反對的是政治溯源，反對的是違背世衛大會決議的溯源，反對的是拋棄中國-世衛組織聯合研究報告的溯源，我們支持的是科學的溯源。

對於中國上月拒絕WHO秘書處，提出的第二階段溯源工作計劃，馬朝旭指控，這份工作計劃我們認為並非基於中國-世衛組織聯合研究報告，並沒有採納其中的科學結論建議，理所當然地遭到了成員國的質疑和反對。

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