4台商越南染疫身亡　外交部：第一時間協助家屬

▲越南新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

越南新冠疫情升溫，各地出現封城情形。外交部證實，我國駐胡志明市辦事處昨（12日）接獲通報，在南越地區一名丁姓台商日前確診COVID-19，不幸於昨天病逝。駐處接獲通報後，立即聯繫丁姓台商的家屬，除表達政府慰問與關懷，同時協助家屬聯繫越南政府、醫院處理後續事宜。

外交部表示，越南疫情持續蔓延，其中以台商投資最多的南越地區最為嚴重，駐胡志明市辦事處隨時與當地台商僑民保持密切聯繫，並提供相關協助。

外交部指出，依據目前外交部與駐處掌握的資訊，自本年7月23日發生首宗台商染疫病逝案例至今，已有4名台商不幸染疫病逝，外交部與國人同感哀傷不捨，駐處也都在第一時間提供家屬相關資訊及協助。

外交部呼籲，旅居越南的國人與台商在疫情期間，除需遵守當地政府的防疫規定，務必請做好自身防疫安全及健康管理。外交部、駐越南代表處及駐胡志明市辦事處將持續密切關注越南疫情發展與當地醫療防疫能量，同時透過越南台商會急難救助群組等管道，適時提供當地台商僑民必要的協助。

此外，在越南商旅的國人如果遭遇急難狀況，可聯繫駐胡志明市辦事處（峴港以南）或駐越南代表處（順化以北）。

駐胡志明市辦事處急難救助電話：

【境外】(+84)903-927-019

【境內】0903-927-019

駐越南代表處急難救助電話：

【境外】(+84)913-219-986

【境內】0913-219-986

或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲得必要協助。