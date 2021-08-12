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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國議員稱「再援台400萬疫苗」　外交部向美方查證結果出爐

▲▼ 訪台美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）在戰爭中失去雙腿。（圖／路透）

▲訪台美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth, D-IL）近日接受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問時表示，美方將捐贈台灣400萬劑疫苗。對此，外交部12日表示，上述說法經我國駐美國代表處向美方查證後，目前並無此訊息，我方感謝美國會議員的支持與協助，但有關疫苗捐贈一事，目前白宮並未有進一步訊息。

外交部表示，自全球疫情蔓延以來，台美彼此協助，共同對抗疫情，外交部由衷感謝拜登政府在本年我國疫情升溫之際，慷慨捐贈250萬劑莫德納疫苗，協助我國對抗疫情，雙方也承諾將繼續就全球防疫及公共衛生議題持續合作，台灣作為美國在印太地區的緊密夥伴，將在既有良好基礎上持續強化台美防疫夥伴關係。

外交部感謝達克沃斯參議員、蘇利文參議員（Daniel Scott Sullivan, R-AK）、昆斯參議員（Chris Coons, D-DE）積極協助台灣爭取疫苗並於6月6日不辭辛勞親自前來台灣宣布美國捐贈疫苗；而達克沃斯參議員在專訪中敘述訪台的經過與感受，其力挺台灣的堅定友誼令人動容。

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