發現女友配偶欄上有人！他驚覺遭騙財騙色　怒捍衛貞操權…下場曝

▲林姓男子發現同居女友的身分證配偶欄上有人，氣得提告求償，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義林姓男子指控，他的同居女友小君（化名）隱瞞已婚身分欺騙他感情，2人還發生多次性關係，直到他要在對方錢包中放錢時，才發現身分證配偶欄竟然不是空白的，這才驚覺自己遭騙財騙色，崩潰對小君提告求償來捍衛自己的貞操權。不過，小君怒駁林男說法，稱都是林男幻想虛構，而法院審理後，也認為林男提出的證據並無法證明2人有發生性行為，因此判林男敗訴。

根據判決，林男主張，他與小君2019年6月中旬再墊子遊藝場認識，但小君卻對他隱瞞已婚，編造可憐身分博取他的同情，並刻意營造情侶家人情境，進而與他發展成為同居男女朋友，還發生數次性行為。

直到同年7月3日，2人在外開房間，他要在小君錢包放置5千元生活費時，意外發現小君身分證背面配偶欄貼上貼紙，他翻開後才發現竟有其他男人的名字，他這才發現小君早已結婚，讓他氣得立刻質問，而對方卻對他謊稱是假結婚，且也稱這個假丈夫為大哥，讓他信以為真，繼續與小君交往，但沒想到卻又被他發現小君跟別的男人同居，讓他覺得遭到騙財騙色，決定硬起來捍衛自己的貞操權，對小君提告求償。

對此，小君否認與林男為男女朋友，且2人也不是同居關係，純粹是林男自我虛構幻想確實她是暫住在林男的住處，但是因為林男工作為大夜班，使用房間的時間為早上時段，而她雖與林男同住一房屋，但絕對不是同居男女朋友。另外，她也曾向林男表明自己有個未成年小孩，並未虛構悲慘身分來博取同情，要求林男給她錢，因此請求法官駁回林男之訴。

法官審理後也認為，林男所提供的對話紀錄，僅可顯示2人互動親暱，但無法證明2人曾發生性行為。另外，林男自己也曾說過，他與小君剛認識時，小君就曾表示自己必須與某人假結婚，法官因此認為小君並未隱瞞已婚身分，最終駁回林男請求，判他敗訴。