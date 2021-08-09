大陸新增94例本土確診　南京本輪疫情首現「無新增」

▲南京市在本輪新冠肺炎本土疫情中首次出現零確診。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（9）日公布，8月8日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例125例，其中本土病例94例，分布於河南、江蘇、湖南及湖北4省，境外輸入病例則有31例（上海8例，廣東8例，雲南8例，北京3例，內蒙古1例，浙江1例，四川1例，陝西1例），重症病例增加5人。

江蘇疫情方面，單日確診新增38人，全為揚州市報告。確診病例中，4例為輕型，33例為普通型，1例為重症。值得注意的是，自7月20日南京祿口機場疫情爆發後，南京市首度出現「無新增」確診病例，本輪疫情確診人數停留在231人。

河南疫情方面，8月8日0時至24時，開封市新增本土確診病例1例，鄭州市無症狀感染者轉確診病例40例；新增本土無症狀感染者4例（鄭州市）；無新增疑似病例。河南省自7月31日出現本土疫情，累計確診病例達90人，另有無症狀感染者51人。

湖南疫情方面，新增確診病例12例（張家界市10例，益陽市2例），其中，張家界確診者年紀最輕為5歲、年紀最長者為63歲，本輪疫情至今已出現47名本土確診者，至於益陽市新增的2例確診者為無症狀感染者轉確診。