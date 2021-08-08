凝視，看見內心最真實的自己！「行為藝術教母」女神卡卡也為她瘋狂

文／城市美學新態度

瑪莉娜·阿布拉莫維奇（Marina Abramovic）又稱「 行為藝術教母 」，作品主要探討表演者與觀者的關係、探索身體與心理的極限，在各種驚世駭俗的行為藝術中，只有她自己能超越她自己。瑪莉娜曾以裸體與自殘等創舉呈現創作《Rhythm 0（節奏0）》，在挑戰精神與肉體存活邊緣之中渾灑自如。另外像是與骷髏同睡，或將鞭子、手槍交給觀眾對她任意處置等，多次差點因表演喪命，瑪莉娜另類大膽的作風使得不懂藝術的人也會愛上她。

《Rhythm 0（節奏0）》Photo Credit: Marina Abramovic Institute

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瑪莉娜的行為藝術深刻地影響許多名流，像是女神卡卡、詹姆斯法蘭科、奧蘭多布魯、碧玉等多位名流為她瘋狂著迷，包括近期在台北市立美術館引發話題的特展《塩田千春：顫動的靈魂》，創作者日本藝術家塩田千春也是瑪莉娜的徒弟之一，蘊藏在塩田千春作品裡那股勇於展現突破的力道，或許可追溯自瑪莉娜對她的影響。當年19歲的塩田千春，曾因觀看瑪莉娜的個展後深受啟發，在她大學畢業後的1997至1998年間，真的前往德國拜師瑪莉娜。之後，塩田千春進入柏林藝術大學，並奠定之後的藝術創作方向。

對於這位在行為藝術界裡開拓許多未知之地的瑪莉娜，人們總是好奇她思想的形成過程，並試圖透過許多報導、文件與影像資料，去拼湊出這個藝術家內心裡的創作輪廓。現在，我們可以透過鏡頭，更快地進入瑪莉娜的個人世界裡，8月20日台灣即將上映關於瑪莉娜生平的紀錄片《凝視瑪莉娜2》，由米爾伊科維奇（Boris Miljković）執導，內容概述瑪莉娜作為藝術家一生的作品，影片揭露了她在南斯拉夫家鄉貝爾格勒的童年及長大成人後至老年創立學院的心路歷程，揭開行為藝術教母的神祕面紗。

（完整文章請看城市美學新態度）

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