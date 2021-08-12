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剛結束中美天津交鋒　美副國務卿雪蔓將會晤新任中國大使秦剛

▲▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將訪問中國。（圖／路透）

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）剛訪問中國。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據美國國務院網站，公開日程顯示，上個月曾訪問天津的美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）計畫於當地周四（12日）下午在華盛頓的國務院大樓會見中國新任駐美大使秦剛。

中國新任駐美大使秦剛已於7月29日清晨抵達美國，成為第11任中國駐美大使。現年55歲的秦剛出使美國前為中國外交部副部長，前任駐美大使崔天凱已於6月23日離任回國。

▲▼ 陸新任駐美大使秦剛今晨抵達美國。（圖／中國駐美國大使館官網）

▲秦剛7月底抵達美國履新。（圖／中國駐美國大使館官網）

秦剛在中國駐美國使館網站的「大使歡迎辭」中還表示，中美都是世界上具有重要影響的大國。建交40多年來，中美關係歷經風雨，一路走來極不平凡。站在新的歷史關口，兩國應順應時代發展潮流和國際社會普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共處、合作共贏，這將是兩國人民之大幸、世界之大幸。

他表示，將同美國各界架起溝通、合作的橋樑，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實。

根據官方簡歷，秦剛已在中國外交部任職29年，曾三度赴英，在駐英大使館工作，擔任過中國駐英大使館公使，歷任外交部新聞司副司長、司長，曾兩度任外交部發言人。

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