醫護要混打莫德納「被告知貨沒到」　指揮中心：明天會先配發5千多劑

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布開放AZ混打莫德納，原訂在本週開打，但有醫護反應，預約混打到醫院才被告知莫德納疫苗還沒送到。對此，指揮中心今回應，明天會先配發5千多劑，之後會再陸續配發，如果符合資格的，可以再向專責醫院預約。

指揮中心7日宣布混打政策，針對第一類當中新冠專責醫療院所，包括設置專責病房或負壓隔離病房或採檢院所的第一線醫護工作人員（列冊風險第1及第2風險等級者）適用混打，符合資格且接種第一劑AZ疫苗超過10週以上，可以莫德納疫苗完成第二劑接種，初估人數3.3萬人。

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本週是否已經有醫護混打？莊人祥說明，疫苗經過解凍、配送，估計週五會先配送幾千劑，屆時就可以開始接種，接下來會在下週二將其餘混打需要疫苗分配下去。

針對基層醫師也希望混打，陳時中表示，很多人都需要疫苗，第一類當中風險等級1~3其實都有必要性，不然不會排在第一類，會看相關情況盡量來滿足。

不過，日前陳時中也坦言，除3.3萬人之外，同樣屬於風險一二級的一線醫護還有4.4萬人尚未滿10週，會做相關疫苗量準備；根據疫苗進貨量，現階段只能盡量提供風險最高族群，混打對象族群暫時不變。



