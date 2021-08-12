高鐵苗栗段拚822雙向通車　高雄明霸克露橋最快825搶通

▲高鐵。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

交通部今（12）日赴行政院報告「0807水災之交通建設損害與搶救情形」，受盧碧颱風及西南氣流所帶來的超大豪雨影響，高雄明霸克露橋遭土石流沖斷，當地交通被阻斷。對此，交通部次長陳彥伯表示，目前先搭設便橋預計8月25日至29日搶通，橋梁修復預定111年4月30日完工。

交通部針對高鐵苗栗路段邊坡土石滑落後續搶修情形，及省道台20線明霸克露橋復原進度，於行政院會中報告。高鐵部分，8月7日高鐵苗栗路段 TK126.1 里程處邊坡土石入侵路權範圍，導致邊坡滑動偵測器作動，當日即展開搶修作業，該路段採單線雙向通車，列車限速通過。

交通部表示，搶修作業因該處地下水豐沛，邊坡含水量極高且軟弱，原坍塌至軌道旁的橋樑清理，尚須主機械協作，除須先開建便道通行外，又涉及電車線區域之施工安全，現於除草後，發現坍方範圍比原來預估大，清除之土方由原預估的700m3擴增至4000m3等因素，將由今(12)日延至8月21日，8月22日恢復單線雙向通車。

另台20線南橫公路部分，受盧碧颱風及西南氣流所帶來的超大豪雨影響，桃源山區10天已累積降下將近2,300毫米的驚人雨量，尤其8月7日單日急降雨更逾700毫米，造成高雄市桃源區玉穗溪上游堆積大量土石爆發土石流，重創台20線94K明霸克露橋，導致橋梁A1~P2二跨85公尺橋面遭沖毀及300餘米引道遭土石流掩埋。

交通部長王國材於8月9日親自率隊赴台20線南橫公路災區關切明霸克露橋搶修方案，並裁示短期方案應儘速闢建跨越沖積扇的臨時便道，搶通復興、拉芙蘭、梅山等三里對外交通。公路總局隨即動員已在旁集結待命的開口契約廠商機具，展開臨時便道的闢建作業。

陳彥伯表示，公路總局已利用無人機(UAV)空拍玉穗溪土石流災情，勘定將以打設長約600公尺河床臨時便道銜接原鋼便橋，考量搶通時間需視當地天候條件而定，初步評估最快於8月25~29日間才能完成。

陳彥伯說明，橋樑修復預定111年4月30日完工，由於本路段因水文地質尚不穩定，加上對岸布唐布納勢溪、玉穗溪上游崩塌地仍潛藏土石流風險，將待地質進入穩定期再規劃長期路廊。​

交通部及公路總局仍再次呼籲，現在是明霸克露便道施工高峰期，每日投入挖土機等機具眾多，而玉穗溪土石流沖積扇土石含水量仍高極易再產生崩塌，所以請非搶修工程相關人員避免行經工區導致影響施工，以利儘早搶通維生道路。