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東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他入住被蠱惑跳樓

雲頂高原除了賭場外，飯店其實也有不少靈異故事。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲雲頂高原除了賭場外，飯店其實也有不少靈異故事。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

圖文／CTWANT

位於馬來西亞彭亨州文冬縣的著名高原景點雲頂高原（Genting Highlands），距離吉隆坡市中心約1小時車程，在海拔1600多公尺處建有幾間大型飯店和一個戶外遊樂園，飯店內的賭場吸引了世界各地的賭客大展身手。不過最為外人熟知的是雲頂高原的飯店其實也有不少靈異故事，更因此名列亞洲猛鬼酒店之一。

雲頂高原在海拔1600多公尺處建有幾間大型飯店和一個戶外遊樂園。（圖／翻攝自馬來西亞觀光局官方網站）

▲雲頂高原在海拔1600多公尺處，建有幾間大型飯店和一個戶外遊樂園。（圖／翻攝自馬來西亞觀光局官方網站）

有一對住在馬來西亞的年輕夫婦，因為太太從未去過雲頂高雲，在敵不過老婆的苦苦哀求，老公於是帶著老婆到賭場試試手氣，第一次上賭場的兩人手氣旺還不錯，但是說也奇怪，當時間一過午夜12點，擺在夫妻前的籌碼開始不停輸，但是這對夫妻像著魔似的持續下注，到最後連入住飯店的錢都沒了，只好硬著頭皮連夜開車回家。

夫妻半夜硬著頭皮從雲頂高原離開下場慘了。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲夫妻半夜硬著頭皮從雲頂高原離開下場慘了。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

沒想到車子開到半山腰竟沒油，在前不著村後不著店的情況下，丈夫於是下車討救兵，當時丈夫對妻子說了句，「絕對不要下車」後，就往山下方向前進，而妻子就這樣等著等著居然睡著了，不知道睡了多久後，妻子突然聽見從遠處駛來車輛的聲響，但是一經過她的車旁邊就會加速離去，接下來的幾輛車也是如此。

車子開到半山腰竟沒油，丈夫於是下車討救兵，獨留妻子於車內。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲車子開到半山腰竟沒油，丈夫於是下車討救兵，獨留妻子於車內。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

警察要求婦人趕緊下車。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲警察要求婦人趕緊下車。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

這名妻子越想越不對，她左顧右盼卻始終見不到丈夫身影，突然間，前方來了好幾輛亮著警示燈的警車，還以廣播要求車內的妻子儘速下車，用最快的速度到前方的警車停靠處，最後還交代了一句「千萬不要回頭」。

車頂居然坐著一名穿白衣的女子，血盆大口還叼著一顆人頭。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲車頂居然坐著一名穿白衣的女子，血盆大口還叼著一顆人頭。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

妻子下車後往警車方向走去，但是妻子仍抵不過好奇心驅使回頭一看，這時的畫面讓她嚇傻了，原來車頂居然坐著一名穿白衣的女子，血盆大口還叼著一顆人頭，妻子嚇得趕緊往警車方向衝過去，旋即昏厥過去。隔天，當警方回到公路上，發現了丈夫的屍體，不過這具屍體卻少了一顆人頭。這件可怕的事件就此傳開了，成為馬來西亞人眾所周知的都市傳說。

一名男子為了要和合作夥伴商談契約，選擇入住雲頂飯店竟發生悲劇。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲一名男子為了要和合作夥伴商談契約，選擇入住雲頂飯店竟發生悲劇。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

另外，還有傳說賭場開張前，有10多名孕婦從越南被帶來此地，這些孕婦各個臨盆在即，卻像被軟禁似的被關在房裡，就在孕婦生下寶寶後，就一個個離開酒店，奇怪的事是她們馬上恢復纖細、苗條的身型。根據當時的員工透露，在孕婦待產這段期間，完全沒人聽到嬰兒的哭聲，也沒看見嬰兒。

傳說賭場開張前找來孕婦並對肚子內的胎兒施了巫術來蠱惑賭客。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲傳說賭場開張前找來孕婦並對肚子內的胎兒施了巫術來蠱惑賭客。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

原來，這些孕婦肚子內的胎兒被施展了一種巫術，這些胎兒被養在風鈴中，被訓練來蠱惑賭客，確保賭場內的人潮可以川流不息。據傳有一名男子為了要和合作夥伴商談契約，選擇入住雲頂飯店，到了晚上，男子耳邊就聽到一股聲音，「來都來了，不如到賭場試試手氣」，果然男子到賭場內接連贏了好幾把，桌上滿滿的籌碼，正當他要收手時，又聽到剛才的聲音「多玩一會兒吧，贏夠本了還可以自己當老闆」。

這名男子輸光公款，最後爬上酒店最高樓層往下一跳…。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

▲這名男子輸光公款，最後爬上酒店最高樓層往下一跳…。（圖／翻攝自電影怨靈2畫面）

結果男子身上的錢都輸光了，「不是還有公款嗎，繼續玩就能贏回來」，耳邊又傳來這樣的聲音，這時男子決定再賭一把，求一個翻本的機會。當他意識到「代誌大條」時，他已將公款輸光光，這名男子最後爬上酒店最高樓層往下一跳…。

自從男子輕生後，飯店多次收到房客投訴，表示深夜裡聽到小孩淒厲哭聲，但始終找不到來自何處，還有人在深夜裡見到一名身穿染血白襯衫的男子，在飯店走廊上鞭打孩童，若有人想上前阻止，男子和小孩就會消失，有眼尖的民眾表示，那名男子就是不久前跳樓身亡的房客。

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