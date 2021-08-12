九把刀岳母打AZ猝逝！疫苗死亡通報135人已解剖、每人至少補助30萬





▲九把刀岳母打AZ逝「等解剖報告」。（圖／翻攝九把刀臉書）

記者嚴云岑／台北報導

九把刀岳母打完AZ疫苗4天後出現背痛、頸部抽痛、嘔吐症狀，躺在沙發上休息後一覺不醒，送醫搶救不治，家屬同意解剖釐清真相。根據統計，新冠疫苗開打至今，已有598例死亡通報，另有400多件申已申請新冠肺炎接種受害救濟，只要有解剖就可獲得補助，每件至少30萬元。以目前解剖135件來看，補助金額至少4050萬元。

新冠疫苗開打今累積接種超過926萬人次，其中598人打完疫苗後死亡，分別為504例接種AZ、94例接種莫德納，最年輕個案分別為26歲與36歲。不過，依照目前解剖案例來看，死因分別有慢性病、疑似肺炎、嗆噎窒息等，至今未發現與疫苗相關。

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依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，接種疫苗後死亡若判定與疫苗有相關性，可獲得50萬至600萬元補助，無關者也可獲得30萬至350萬，但最終金額仍有待專家委員會審議。不過確定的是，疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費新臺幣30萬元，且無論審定結果如何，一定都會核發。

▲打疫苗逝135人已解剖 每人至少賠30萬。（圖／疾管署提供）



根據指揮中心統計，截至8月10日接種疫苗通報死亡解剖已累計135例，其中87例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童，母接種疫苗後餵食母奶），2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，2例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，1例主動脈瘤破裂，6例待釐清。

九把刀在臉書透露，岳母僅在健檢時發現膽固醇過高，並無其他疾病，日前也完成大體解剖，正在等待相關報告。被問及是否為AZ疫苗不良反應，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日表示，九把刀岳母非公眾人物，不需要特別討論。專家諮詢小組召集人張上淳也補充，高膽固醇並非接種禁忌對象。