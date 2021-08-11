第6輪打高端還有機會！疫苗平台13日結單　4小時再添1.3萬人選高端

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日下午宣布第六輪接種高端疫苗，意願登記將於13日中午12點結算。指揮中心傍晚公布最新疫苗平台意願登記數據，願意打高端民眾在下午短短4小時內又增加近1萬3千人，已經有超過107萬人有意願。

「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，指揮中心表示，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算；本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

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目前國內通過檢驗封緘高端疫苗約5批35萬劑，陳時中說明，屆時起碼會以60萬劑疫苗提供，理想狀況會有80萬劑，但開放年齡還需等待8/13結算才能確認。

意願登記平台下午1時統計有意願打高端民眾106.2萬2,817人，在相關訊息宣布後，下午5時公布最新數據，有意願者增加至107萬5,740人，短短4小時再增加近1.3萬人。

近期我國採購新冠疫苗包含AZ、莫德納庫存吃緊，指揮中心最新統計，目前AZ疫苗還有33萬劑，莫德納疫苗則有62萬劑，另有9.9萬劑莫德納檢驗封緘中，預期扣除第五輪接種48.7萬劑，還有提供第一類一線專責醫護混打的7.7萬劑，估計剩餘疫苗約在15.5萬左右。

不過，意願登記上單選莫德納的民眾仍持續增加，截至11日下午5時已經超過401萬，佔比29.89%，一直以來都排名在各類選項第二。

【補充說明】

8/5 14:00 意願登記 (截至8/11 17:00)

全國意願登記完成總人數：13,441,141人。(7/27 14:00 以後新增4,064,859人)

疫苗登記狀況：

AZ：1,079,864人，佔比8.03%

AZ、Moderna：7,272,364人，佔比54.11%

AZ、Moderna、高端：727,096人，佔比5.41%

AZ、高端：37,127人，佔比0.28%

Moderna：4,012,576人，佔比29.85%

Moderna、高端：126,047人，佔比0.94%

高端：185,470人，佔比1.38%

無(已打二劑新登記者)：597人，佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：1,075,740人(7/27 14:00 以後新登記：647,432人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,889,088人

意願登記打第2劑：6,419,421人

其中已打2劑：132,632人

▲第六期接種疫苗為高端疫苗。（圖／指揮中心提供）