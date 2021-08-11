落實走動式管理　方仰寧與六分局員警座談要求有案必查嚴辦到底

▲台南市警局長方仰寧，11日下午前往六分局召開座談會，傾聽員警心聲，強調「有案必查，嚴辦到底，向上溯源、向下刨根」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局長方仰寧，11日下午前往六分局召開座談會，傾聽員警心聲，強調其治安工作理念是「有案必查，嚴辦到底，向上溯源、向下刨根」，期許幹部帶領員警同仁要有同理心，正面溝通，而非冷血公事公辦，剛大病初癒回任的鯤鯓所長蘇炎輝感性地說，他從鬼門關走一回，感受局長、分局長在他生病期間大力協助，讓他感受警察家庭的溫暖。

為落實走動管理，方仰寧局長11日下午2時30分至六分局召開座談會，分享工作理念。方局長說民眾難題有些非單靠警察力量即可完成，尚須有橫向協調網絡能力，透過市府各局處力量共同解決，而台南市警力在六都中相對較少，治安挑戰須跨域、跨分局、跨所整合，發揮團隊力量，才能事竟其功，也要求分局落實清查轄內不良份子聚合地點，並提升員警調閱監視器能力，案件發生，要能整合調帶能量，才能迅速破案。

方仰寧局長上任至今，積極落實走動式管理，至各分局傾聽員警同仁需要，購買清槍桶、電擊槍給第一線同仁使用、裝設置物櫃、衛浴設備，改善派出所員警服勤環境。會議中員警同仁也踴躍發言，大方提出自身看法，方仰寧局長均一一回應、解答，還特別關心生病康復返回工作崗位之鯤鯓所長蘇炎輝的健康狀況，並期勉他以健康為重。

方仰寧局長說，目前是全民監督時代，警察幹部要以身作則，不斷對員警同仁耳提面命，謹言慎行，所作所為要能符合民眾期待，並期許幹部帶領同仁要有同理心，主動幫同仁解決他的困難，面對面溝通，了解其立場、需求，共同率領員警同仁面對各項治安挑戰，完成使命任務。

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