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防疫期治安不鬆懈　南警六分局破獲電纜線竊盜集團

記者林悅／台南報導

台南市安平工業區於6月下旬發生2起待租廠房電纜線遭竊案，被害廠商損失慘重，台南市警六分局蒐集相關事證，比對多筆資料，發現一組3人集團涉有重嫌，經報請檢察官指揮，於14日晚間兵分多路，在台南市區將3人逮捕歸案，起獲作案工具一批，查出至少涉案6起，全案除依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市警六分局破獲電纜線竊盜集團，緝獲黃嫌等3人，起獲作案工具一批，並查出至少涉及6起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局破獲電纜線竊盜集團，緝獲黃嫌等3人，起獲作案工具一批，並查出至少涉及6起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局破獲電纜線竊盜集團，緝獲黃嫌等3人，起獲作案工具一批，並查出至少涉及6起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六分局警方指出，這2件電纜線竊案，儘管竊嫌變賣所得僅數萬元，但卻分別造成被害廠商高達30、40萬元的損失，影響民生甚鉅。六分局案發後立即成立專案小組追查，經交叉比對分析相關資料，發現3名嫌疑人涉案情節明確，疑似為集團式犯案，警六分局即彙整相關資料，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲台南市警六分局破獲電纜線竊盜集團，緝獲黃嫌等3人，起獲作案工具一批，並查出至少涉及6起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組經多日埋伏、跟監，確認犯嫌落腳處後，分別於7月14日晚上及15日清晨，持檢察官開立拘票，兵分多路拘提到37歲黃姓、36歲黃姓及 36歲林姓等3名嫌犯到案，順利瓦解竊盜集團，並在黃姓主嫌黑色自小客車起出大型油壓剪、板手、起子等大批作案工具，另名林姓嫌疑人租屋處外草叢，則發現大批遭剝除之電纜線外皮及銅線，初步清查該集團至少涉及6起廠房電線失竊案，除依竊盜罪嫌送辦外，警方查出該集團涉及他轄多起竊案，並持續擴大偵辦中。

▲台南市警六分局破獲電纜線竊盜集團，緝獲黃嫌等3人，起獲作案工具一批，並查出至少涉及6起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長陳錦文表示，疫情期間警方仍堅守各項治安工作，持續展現打擊犯罪決心，絕不鬆懈，以淨化社會治安。對於專案小組的努力，將即時獎勵，並呼籲民眾切勿以身試法，不要輕忽警察維護治安之決心與能力。

▲台南市警六分局破獲電纜線竊盜集團，緝獲黃嫌等3人，起獲作案工具一批，並查出至少涉及6起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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