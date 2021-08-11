網熱議5大鬼屋！廢棄醫院擠下民雄鬼屋　聲量第一曾被翻拍成恐怖電影

▲農曆七月民俗禁忌或是鬼屋靈異故事，是不少網友怕又愛討論的應景熱門話題。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

每到農曆七月，哪些事可以做、哪些事不能做，各種民間傳說或禁忌總是在網路上掀起熱烈討論，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「民俗月」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的10大民俗月禁忌與前5大鬼屋，但也建議勿太過迷信。

鬼月禁忌是每年農曆七月的熱門話題，由於時節正逢暑假，玩水、游泳、衝浪等活動最夯，不少人出門前都會聽長輩告誡「鬼月不能去海邊，會有水鬼抓交替」，把「水上活動」視為禁忌之一，因此有網友提問「七月到底能不能去玩水？長輩都說危險不能去」，引發兩派網友激烈論戰，一派人認為「寧可信其有，不可信其無啊！」、「不要去比較好，七月海邊真的很陰」，但也有人認為「根本沒有科學根據，不用自己嚇自己」、「一年四季都有人玩水出事啊，又不是只有鬼月」。

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除了不能玩水的禁忌，許多人還會特意避開在農曆七月「結婚宴客」、「醫院看診」或是「買房、搬家」，怕一不小心就「多一個室友」，此時房市也相對低迷，有網友則不以為意表示「窮比鬼更可怕，能撿到便宜比較重要」，認為能在七月以較低價格交屋十分划算。「晚上拍照」容易鬼入鏡也是常見的傳說之一，另外也不能隨便回頭、路邊撿錢、夜衝夜遊、晚上曬衣、吹口哨。

▲▼一到農曆七月，就有不少禁忌話題引起網友熱議。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

鬼屋也是不少愛好刺激的網友在鬼月時關注的話題之一。《OpView社群口碑資料庫》特別統計全台鬼屋一年期的網路聲量，其中號稱全台最大鬧鬼醫院的「杏林醫院」，討論逾5千則數最多，該醫院因財務週轉問題關閉，但遲遲未重建或拆除，建築物逐漸變得殘破、老舊，加上當地人謠傳的「靈異事件」，讓醫院蒙上一層神秘面紗，去年底更被翻拍成恐怖電影躍上大螢幕，名聲大噪。

位於嘉義的民雄鬼屋前身為劉家古厝，因屋內從日治時期以來多次發生輕生命案，因此有許多靈異故事流傳，讓「鬼屋」稱號不脛而走，但相較於其他廢棄、荒涼的鬼屋，民雄鬼屋古典的巴洛克建築維護良好，而在2020年年底，屋主託售古厝部分土地的消息傳出，民眾詢問度出乎意料地高，加上近年來成為嘉義的知名觀光景點，帶動周邊觀光，附近除了有許多民宿供遊客選擇，還有各式咖啡廳，因此讓到訪過的民眾大呼「這根本是最親民的鬼屋吧，一點都不可怕」。