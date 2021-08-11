奧運哪一項運動「台灣奪金會暴動？」　網一面倒：8強都爽到笑

▲東京奧運閉幕了，仍有網友忍不住討論今年台灣的表現。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020東京奧運於8日正式落幕，許多網友對這一屆奧運的各種精彩賽事仍意猶未盡，尤其今年台灣奪牌成績斐然，掀起一波討論潮。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到過去曾拿過金牌的項目包括跆拳道、舉重、羽球雙打，但球類運動、游泳、田徑都沒拿過，「未來哪種運動拿金牌，台灣會瘋狂到暴動呢？」

這位網友發文問卦「哪種運動拿金牌台灣會暴動？」說台灣這次拿下不錯的成績，很多項目都是第一次拿牌，細數過去曾拿過金牌的有跆拳道、舉重、羽球雙打，但很多球類運動、游泳、田徑都沒拿過，「未來哪種運動拿金牌，台灣會瘋狂到暴動呢？」

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貼文一出，話題意外吸引網友討論，「足球絕對暴動，而且是全世界」、「馬拉松」、「就是根本不可能的那些運動」、「男100m，這個世界會暴動」、「能拿到金牌就好，什麼運動沒差。」

▲東奧棒球由日本奪下金牌。（圖／路透）

其中，最多人點名這一項，「棒球絕對會暴動」、「棒球吧，當年又是高志綱那次，學校直接停了半節課搞國旗大遊行XDDD」、「棒球啦！真的金牌保證全台轟動」、「棒球吧，如果是籃球大家應該是錯愕」、「棒球打贏日本就暴動了吧」、「當然是棒球啊！2013連打進WBC八強都爽到笑了。」

除了棒球之外，籃球也被不少網友提及，「男籃，要贏美國絕對不可能」、「籃球打贏美國夢幻隊就跟拿金牌一樣」、「籃球要拿金牌甚至是進奧運的機率，可謂是趨近於0」、「籃球吧！前面的牆是夢幻隊耶」、「男籃能進奧運就暴動了好嗎」、「拜託別提籃球，差距大到不可思議的運動。」