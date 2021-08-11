罹癌「無止盡燒錢」！40歲絕症男選擇「做想做的事」...感動2萬人

▲一名罹患絕症的網友詢問，在無止境的燒錢與做想做的事情中間，該如何選擇。（圖／達志示意圖）

圖文／CTWANT

近日有網友在FB社團上發文，表示自己已經身染絕症，如果不治療的話只剩下1年的壽命，詢問許多網友在「無止境的燒錢」與「做完想做的事」該如何選擇，甚至大嘆「窮人好像不能生病」。這篇文章引起不少網友的討論，也有不少網友出言安慰發文的網友。最後，這名網友表示「決定出院去環島，把想見的人見一見，就安寧療法好了。」滿滿正能量的態度，感動近2萬名網友。

近日有網友在FB社團「爆廢公社公開版」發文，內容中表示自己現在40歲，但是卻被診斷出絕症，自費的標靶藥物目前一天一萬，必需無止盡的服用，如果不治療的話，預估自己只有一年的壽命，他甚至為此歎言「窮人好像不能生病」，也詢問其他網友，在「無止境的燒錢」與「做完想做的事」會如何選擇。

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不少網友看到這篇貼文後，紛紛留言鼓勵該名網友，而也有其他網友留言表示「把握時間的當下，好好放鬆」、「 不論治不治療都要開心珍惜渡過每一天，祝你能夠會有奇蹟順利康復」、「去看看想去的地方 做做想做的事」、「朋友加油 想做什麼事情就去做吧！」、「去做自己想做的事，不管是治療還是珍惜最後的時光，做了決定就努力把它做得不留遺憾」。

而在之後，該名網友透過編輯的方式，更加詳細的敘述自己的狀況，他表示自己目前正在住院檢查中，已經是癌症第四期，抗癌已經兩年多，曾復發兩次、骨髓穿刺六次、一次3.6萬的正子四次、每三個月一次電腦斷層、大化療15次、標靶療程一次六劑、自體幹細胞移植一次，但即便如此，他還是半年後又再復發。

該名網友表示自己目前尚未婚配、父母雖然健在但是有退休月俸可以使用，房子是自己的，存款還有幾十萬元，自嘲「如果白髮人送黑髮人是大不孝，那把家裡拖到負債應該是更不孝吧！」而對於先前詢問的問題，該名網友後來決定去環島，把想見的人見一見，真有事情時就選擇安寧療法。

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