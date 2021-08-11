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夜闖靈異車站抓鬼！她突從頂樓墜落　警反應有異...網驚：「有鬼」

女子和男性友人夜闖布法羅中央車站抓鬼，卻失足從頂樓墜落。（圖／翻攝自布法羅中央車站官網）

▲歷史悠久的布法羅中央車站也是著名的鬧鬼勝地。（圖／翻攝自布法羅中央車站官網）

圖文／CTWANT

美國有一名36歲的女子，自從看了驚悚喜劇電影《魔鬼剋星》（Ghostbusters）後，竟找來1名男性友人，在7月31日時夜訪鬧鬼事件頻傳的布法羅中央車站（Buffalo Central Terminal）「抓鬼」，沒想到這名女子鬼還沒找到，自己竟先從頂樓墜落。

綜合外媒報導，這名來自紐約的女子找來好友一同模仿電影《魔鬼剋星》中的劇情，夜闖歷史悠久的布法羅中央車站獵鬼，但當他們爬上20英尺，約6.1公尺的頂樓時，這名女子疑似天色昏暗，竟不慎從屋頂墜落，嚇得男子趕緊報警救援。

女子和男性友人夜闖布法羅中央車站抓鬼，卻失足從頂樓墜落。（圖／翻攝自布法羅中央車站官網）

▲女子和男性友人夜闖布法羅中央車站抓鬼，卻失足從頂樓墜落。（圖／翻攝自布法羅中央車站官網）

警方接獲通報後，緊急派出救護車將女子送往紐約州西部的伊利縣醫療中心（ECMC）急救，據當地警方透露，他們在晚間10點半左右接到報案，稱布法羅中央車站有人墜樓，於是急忙趕到現場，所幸在醫生搶救治療後，女子傷勢已無大礙。

男子事後透露，他們會在半夜前來布法羅中央車站，是因為女子看完《魔鬼剋星》，對電影情節相當著迷，才會找他一起到曾傳出多次鬧鬼事件的車站「抓鬼」，據了解，布法羅中央車站興建於1929年，曾是紐約市最大的交通樞紐，在經歷美國經濟大蕭條和汽車的普及後，乘客量瞬間銳減，車站最終在1979年正式廢棄，作為歷史遺跡保存，而車站在二戰期間，也被用來運送士兵的遺體，當時大批陣亡士兵的遺體透過火車運回美國，都放置在大廳，等候親人領回，因此靈異事件也頻傳。

由於兩人在未經許可下擅闖車站已觸犯多條當地法律，不過奇怪的是，當地警方竟未公開兩人的身分，也沒有向他們提出控告，雖然這起事件乍看之下像是一場鬧劇，但消息曝光後，外界認為案情不單純，就有敏感網友發現警方對於這起事件的處理態度相當不尋常，懷疑其中是否有什麼不能外公開的秘密。

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