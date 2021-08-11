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社會 社會焦點 保障人權

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三峽區民生街一處民宅11日凌晨發生惡火，造成一家七口「3死4命危」的悲劇！住在樓上的鄰居表示，40歲的周女是因父親過世，才會帶著老公、3個孩子回娘家，沒想到卻遭遇祝融之災，老公與1歲兒、10歲女兒均葬生火窟之中。

▲三峽惡火釀一家七口「3死4命危」，鄰居受訪表示，周女是因父親過世才帶著孩子回娘家。（圖／記者陳以昇攝）

▲三峽惡火釀一家七口「3死4命危」，鄰居受訪表示，周女是因父親過世才帶著孩子回娘家。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事故發生經過，11日凌晨0時許，周家住宅突然冒出火光，火勢迅速擴大，陣陣爆炸聲響傳出，屋內更炸出火球，附近住戶聞聲隨即報警處理。警消獲報到場發現，屋內包括外籍看護在內，一家七口全數倒地，被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救，仍有3人不幸宣告不治。

▲▼ 三峽火警，內部畫面曝光 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲周家客廳被燒得漆黑。（圖／記者陳雕文翻攝）

住在周家樓上的鄰居阿伯表示，事發時火勢猛烈延燒，濃煙狂竄，很多人都拿著滅火器幫忙救火，但效果不大，周家搬來這邊好幾年了，家庭狀況還可以，由於他們家後面有小門出入，平常不太與鄰居接觸。

鄰居透露，周女哥哥20多年前當兵時意外癱瘓，長年臥病在床；而周女父親7日因胰臟癌病逝，靈堂設在家中，周女這才與詹姓老公、3個孩子回娘家。

▲▼三峽3死惡火。（圖／記者陳雕文攝）

▲整起事故一共釀成3死4命危。（圖／記者陳雕文攝）

整起事故造成3死4命危，死者為周女43歲的詹姓丈夫、1歲周姓兒子、10歲詹姓女兒，根據稍早院方公布最新的傷患情況指出，40歲周女恢復生命跡象，正在雙和醫院搶救中，而34歲外籍看護、42歲周女哥哥以及7歲兒子昏迷指數均為3，目前分別在恩主公醫院、土城長庚以及亞東醫院搶救中。

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