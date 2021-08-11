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三峽3死惡火！3人「昏迷指數3」與死神搏鬥　40歲媽恢復生命跡象

▲▼三峽3死火警。（圖／記者游宗樺攝）

▲三峽3死火警。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游宗樺、陳雕文、陳羿妏／新北報導

新北市三峽區民生街一處社區大樓今（11日）凌晨0時許發生大火，釀成3死4命危的慘劇。稍早，院方也公布最新的傷患資訊，目前倖存的4人中，屋主妻子周女（40歲）有生命跡象，在雙和醫院搶救中；而外籍看護（34歲）送往恩主公醫院、周女哥哥（42歲）送往土城長庚、7歲男童送往亞東醫院，3人的昏迷指數均是3，仍在搶救中，目前家屬已分別到各醫院了解狀況。

據了解，周女父親於父親節前一天（7日）才過世，家中設有靈堂，由於現場靈堂延長線嚴重燒毀，初步判定就是延長線過於老舊起火，才會釀成整起意外。

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

大火發生後，警消抵達現場發現，一家七口皆倒臥屋內，其中周女與跟1歲男童、7歲男童及10歲女童處在一間房，救出時已無生命跡象；周女哥哥因是植物人，由外籍看護陪同待在一間房，2人被救出時分別是意識昏迷及無生命跡象；另外，詹姓屋主（周女丈夫）則獨自在一間房，被救出時無生命跡象。隨後，7人均被緊急送往亞東、雙和、土城長庚及三峽恩主公醫院，經搶救後，詹男、1歲男童、10歲女童因傷重宣告不治。

整起事故造成3死4命危，稍早院方公布最新的傷患情況，其中屋主妻子周女（40歲）恢復生命跡象，正在雙和醫院搶救中，而外籍看護（34歲）、周女哥哥（42歲）以及7歲男童則昏迷指數都是3，分別在恩主公醫院、土城長庚以及亞東醫院搶救中。

另外，土城長庚的急診主任醫師薛承君出面說明，屋主詹男到院前已失去呼吸心跳，搶救後宣告不治，而周女哥哥則因有相關病史，到院後呼吸衰竭，目前於加護病房插管治療，昏迷指數3，情況仍相當危險。

薛承君也指出，周女哥哥因呼吸道嗆傷，現僅能倚靠呼吸器維持呼吸，待狀況好轉後能自主呼吸，才能算是狀況穩定，而院方目前會協助家屬，給予醫療和心理上最大支持。

▼內部畫面曝光 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼ 三峽火警，內部畫面曝光 。（圖／記者陳雕文翻攝）

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