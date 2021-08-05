幻象伴飛戴資穎、麟洋配　蔡壁如發文誤植東奧羽球獎牌「1銀1銅」

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運台灣代表團屢傳捷報，4日幻象戰機伴飛搭載台灣選手回台的華航班機，對此，台灣民眾黨立委蔡壁如5日透過臉書呼籲應鬆綁財稅法規中對於企業贊助選手的限制，她表示不是只有拿牌才是英雄，但發文卻意外出包把羽球麟洋配與世界球后戴資穎的得牌數誤植為「1銀1銅」。

蔡壁如表示，這次台灣選手們在東奧表現傑出，拿下2金4銀5銅，堪稱是「最強中華隊」，總統蔡英文為表達政府對體育的支持，安排4架幻象2000戰機在空中迎接搭載選手回台的華航班機，「的確很帥！但我想說的是，不是只有拿牌才是英雄」，強調厚植競技體育的實力來自厚植參與的選手群開始，厚植參與選手群從厚植全民運動參與開始。

蔡壁如表示，她作為國家最高的民意代表，呼籲政府除了黃金計畫之外，要提出厚植全民運動參與的有效計畫，也要提出厚植參與競技體育選手的計畫，並且要能在財稅法規上鬆綁對競技體育選手與單位的贊助，讓更多企業能夠直接有效的贊助更多選手與訓練計畫。

不過，蔡壁如在舉例時談及，「桌球有19歲的林昀儒選手與鄭怡靜選手得到銅牌，羽球則有麟洋配與世界球后戴資穎得到的1銀1銅，都打破了紀錄」，不過她卻把羽球奪牌數搞錯，雖然發文1個多小時後即改回正確的「1金1銀」，在文章的編輯紀錄仍可看出原本誤植的獎牌數。

▲蔡壁如搞錯台灣選手奪牌數。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）