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東奧反差萌被抓到！戴資穎4年前也「緊抱著它」　率真1句話再圈粉

▲▼ 戴資穎（圖／ETtoday直播）

▲戴資穎身上別著東奧吉祥物。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者曾筠淇／綜合報導

東奧台灣羽球代表隊4日風光返台，事後就有網友注意到，「世界球后」戴資穎當天竟將奧運的吉祥物娃娃別在左肩上，讓她想起2017年世大運時，小戴也是緊緊抱著黃色的熊讚，讓她直呼「小戴真的很愛娃娃！」貼文曝光後，也隨即引發球迷熱議。

這名女網友在Dcard上，以「小戴真的很愛娃娃」為題發文，提到戴資穎東奧的比賽結束後，就帶著銀牌娃娃到處跑，就連返台當天，也將娃娃別在自己的身上。

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小戴的超萌舉動讓原PO想起2017年世大運時，戴資穎拿下混合團體和女子單打的金牌，當時對方也是開心表示自己拿到兩隻熊讚，「然後我有兩隻，萬歲！」

▲台北世大運，羽球女單，戴資穎金牌，頒獎江美慧銅牌。（圖／記者李毓康攝）

▲戴資穎覺得「熊讚」很可愛。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「球迷們：我們覺得你比較可愛」、「看她的訪問都在摸熊哈哈」、「回國片段，影片中注意到小戴把奧運娃娃黏在身上，好可愛」、「小戴愛娃娃，我們愛小戴」、「小戴真的超級可愛，整個訪問把熊讚抱緊緊，先摸摸頭又摸摸肚子，再摸摸手」、「『我有兩隻，萬歲！』小戴可愛炸」、「小戴的腹肌很帥氣，行為都很萌」。

時間拉回2017年，該屆世大運與羽球世錦賽撞期，所以許多運動好手選擇世錦賽而放棄世大運，但是戴資穎選擇留下，並為台灣摘得兩金。事後她表示自己不後悔這麼做，「這幾天我看見大家相當支持世大運，讓我覺得我留下來是對的，我很開心。」

戴資穎說，「身為台灣人，我覺得自己就該支持這次的比賽，所以我選擇留下來！」此外，她也一直誇讚「熊讚」真的很可愛，且熊讚的背包可以裝比賽獎牌，不同獎牌就有不同顏色的包包，金牌是黃色、銀牌是藍色、銅牌是綠色，特別版的紅色背包則是示範賽。戴資穎當時拿到黃色背包的熊讚後，忍不住直呼，「熊很可愛啊！我真的覺得牠很可愛，然後我有兩隻，萬歲！」

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