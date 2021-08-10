台北首加零　柯文哲：奮戰3個月「雙北像打了場世界大戰」

▲柯文哲談北市+0。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者黃巈禾／台北報導

台北市今（10）日首度未增加新冠肺炎確診案例，疫情爆發以來，北市累計4821例終於止血，讓台北市副市長黃珊珊興奮喊跳舞。台北市長柯文哲10日晚間表示，儘管這場抗戰還沒走到盡頭，但至少可以期待，回到正常生活的那天會到來。

柯文哲在臉書表示，在台灣，一個新聞平均四天就沒了，因為有更新奇、更吸睛的事件會出現，唯有新冠肺炎竟然頑強到佔據全球版面超過一年半，3個月前，病毒突襲雙北多個社區，從5月中到7月初，雙北就像打了一場世界大戰，每天新增病例最多242例，還有一個星期超過1200人，那幾個星期，醫療量能極度緊繃，連旅館都要變身防疫專責旅館，代位防守，當雙北率先升級到三級警戒，台北街頭瞬間一片空蕩蕩。

柯文哲指出，疫情打亂所有生活，孩子不能上學、親友不能來往，一整排店面拉下鐵門，悲觀蔓延，疫情一波未平一波又起，幸好，沒有恐慌，訂下戰略步驟，先從熱區篩檢、逐步疫調匡列、一步一步剷除傳播鏈，幸好有最優秀的警消醫護團隊與最高素質的國民，奮戰3個月後， 終於看到這一天。

柯文哲強調，今日台北加零，儘管這場漫長抗戰還沒真正走到盡頭，但至少可以期待，回到正常生活的那天總會到來；今日台北加零，希望這能讓下班回家、準備用餐的你，腳步更輕鬆自在，口罩下笑容綻放，「感謝三個月來一起奮戰的每一個你」。