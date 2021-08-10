逼交密碼！她傳訊息、通話「從小被媽媽偷窺」　網見變態生活傻了

▲女網友受夠媽媽的偷窺癖！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《19歲男大生租屋遭「爸媽裝監控」崩潰：很噁心！恐怖對話曝光》，一名男大生抱怨，父母在他的租屋處放置攝影機，還要每天回報課表、行程，且只要一沒看到人就會奪命連環call。最近一名女網友則哀號，媽媽總是偷窺她的日記、訊息，也規定禁設密碼，否則會被嗆「我是妳媽欸，為什麼不能看？」

一名女網友在論壇《Dcard》表示，從小就發現，媽媽有嚴重的偷窺癖好，包括原PO國中寫的心情日記、手機、臉書訊息與電子信箱，甚至通話紀錄等，媽媽一定看好看滿。就連原PO交了男朋友，媽媽也要看完每一封訊息，「我感覺到非常的沒有隱私」，結果媽媽惱羞成怒嗆，「我是妳媽欸，為什麼不能看？」

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直到原PO忍到大學，男友出面幫母女倆當橋梁溝通，媽媽的偷窺癖才有所克制，怎料，「我天真的以為，這一切終於過了後...」某天，原PO在客廳看電視，男友卻納悶詢問，為何訊息已讀卻不回？當下原PO有不祥預感，衝去房間後，直擊媽媽正在偷看電腦。

「我心態整個快崩了！」原PO趕緊拿走筆電，而媽媽不以為然回應，「不是故意的 ！」原PO差點哭出來，若真的不是故意的，媽媽怎會知道，兩人要計畫去台中遊玩，「我真的傻眼到不行，也好想哭 ...不知道有沒有人跟我一樣有這種經驗？」

▲網友狂搖頭！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友紛紛咋舌，「只能搬出去吧～有這種媽媽是誰都會瘋掉，自己的隱私都沒有，好聽一點 媽媽過於保護你？可能在瘋狂一點就是直接登陸你帳號了，所以最好的辦法就是搬出去，然後最好社交軟體的密碼也換成，比較難讓他猜出來的」、「我媽也是，可能是獨生女的關係吧 注意力都在我身上」、「請問你阿嬤也這樣對過你媽媽嗎」、「有些家長就是變態無極限」。原PO則心累解釋，「 我設密碼一樣會被罵，然後逼問密碼，不然就刪掉」。