一通電話突取消出遊！男友暴吼「妳很誇張」　女淚討拍反被罵翻

▲原本小倆口計畫到南投2天1夜。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友原本安排和男友到南投遊玩，房間、車票也都訂好了，沒想到對方接了一通電話後，立刻取消行程，後來甚至生氣大吼。委屈的她寫下長文討拍，怎料反被網友一面倒狂嗆，吐槽「公主病，可惜不是公主只有病」、「他值得更好的」。

女網友在匿名公社娓娓道來，她和男友交往3個月，感情一直都不錯，對方家有媽媽、和一個在當護士的姊姊，也知道她的存在，「之前看到朋友去南投玩的照片，我就很想去，男友也同意排休，好不容易喬到兩人都可以的時間，我很開心，一個禮拜前就安排了兩天一夜的行程，房間訂了車票也訂了，甚至連要穿什麼都想好了。」

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不料出發前夕，男友突然接到一通電話，說是他媽媽摔倒送醫，腳有點骨折。原po接著說，「男友很難過，我一直安慰他，後來他又出去打了一通電話給姊姊，回來時就用肯定的語氣說，寶貝那妳待會去看房間可不可以退。」

▲男友媽骨折住院。示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

聞言，她不禁傻眼，但還是忍住真實情緒，半開玩笑地說「這樣行程塞到一天會很趕哦！」結果這番話瞬間惹怒男友，對方氣罵她很不貼心、很誇張，一點也沒有關心他母親。

對此，原po委屈直呼，「我沒有不關心他媽媽，但不是送到他姊姊的醫院了？姊姊一定會照顧好媽媽，我們可以等南投回來再去看她，也可以電話聯絡關心啊！」後來，男友表明，當晚就會去照顧母親，同時也訓她「怎麼會把玩的事情擺前面？」

▲原po覺得很委屈，被毀約還被男友責罵。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這讓她相當不解，「那麼早就答應我的事情，毀約不是更過分嗎？等到回來之後，我也會去一起照顧他媽媽啊，如果今天是比較嚴重的事情，我也會看情況，但今天這樣...不覺得可以毀我的約，好難過！」

然而，這篇討拍文並沒有搏得同情，反遭網友罵翻，「媽媽都住院了，還有心情玩嗎？ 妳也有夠白目的，像妳這種女友趁早分手」、「可以拿板凳坐旁邊嗎？這種是要討拍還是討罵」、「事有輕重緩急。今天如果是妳的家人臨時住院，妳還會有心情出去玩嗎？自己想想吧~」、「這篇當笑話看不錯」、「覺得委屈就分手啊，分手後可以找適合妳的工具人」、「希望我女兒不會這樣」。