心繫災民！陳其邁首缺席市政會議　終盼到天氣穩定搭黑鷹奔山區

記者許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區三個部落連接外界的唯一通道「明霸克露橋」被洪水沖毀，市長陳其邁10日首度缺席市政會議，下午1點預計前往勘災卻因天候不佳返航，並於小港機場待命，後經判斷天候穩定，約下午3點17分又再度起飛前往災區，空勤總隊共計出動2架黑鷹直升機，運載587公斤物資。

►501人受困山區！陳其邁2度勘災都去不成 587公斤物資也沒送到

▲陳其邁10日下午2度搭黑鷹直升機前往災區勘災。（圖／記者許宥孺翻攝）

受西南氣流影響，高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」於7日遭玉穗溪水暴漲沖斷，造成桃源區3部落形成孤島，市長陳其邁10日率隊搭乘直昇機前往實地勘災、了解災民需求，並載送600公斤民生及醫療物資補充部落需求。

▲NA-713約下午3點17分起飛前往桃源。（圖／記者許宥孺翻攝）

0806豪雨為高雄市繼莫拉克風災後，所遭逢最大的降雨，台20線「明霸克露橋」中斷，經勘查約需20天左右才能搶通。空勤直升機目前已於8日、9日共出動三架次，包括載運台電人員進入搶修、補給民生物資及藥品，9日更由郭添貴副秘書長代表陳其邁市長前往視察慰問，並於返航時載送病患就醫。

為掌握桃源孤島災況、了解災民各項需求，陳其邁於10日親率副秘書長王啟川、工務局長蘇志勳、消防局長李清秀及市立聯合醫院急診室主任陳介凡醫師前往，分2架直升機載送共600公斤民生物資，於下午1點自小港機場起飛，因天候不佳無法降落，故直升機先暫返回小港機場，並於下午3時點15分，天候允許下再次起飛，於3點45分平安降落桃源區樟山國小復興分校。



▲▼直升機於下午3點45分平安降落桃源區樟山國小復興分校。（圖／記者許宥孺翻攝）

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