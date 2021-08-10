媒體稱「蔡英文勘災禁採訪有雲豹陰影」　總統府提證據打臉

▲蔡英文下鄉勘災，媒體指控禁止記者採訪，不過府方提出證據回擊。（圖／總統府發言人臉書）



記者陶本和／台北報導

近日豪雨造成2億農損，總統蔡英文9日緊急下鄉勘查，不過有媒體報導指稱，府方禁止媒體採訪，認為是雲豹甲車事件的陰影。對此，總統府發言人張惇涵10日表示，這是不折不扣假新聞，還拿出另一家媒體的報導，佐證現場確實有記者採訪。

蔡英文9日赴嘉義、雲林勘查產地損失，不過有媒體報導指稱，府方並未開放記者採訪，而是由府方提供新聞資料。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，蔡英文在2018年搭雲豹甲車勘災被民眾罵翻，造成陰影，不敢公開給媒體採訪。

對於該媒體的報導「蔡勘災禁採訪 藍酸雲豹心理陰影」一文，張惇涵10日表示，這是一則不折不扣的假新聞。事實是，只要昨天有到嘉義和雲林勘災行程現場的人都知道，現場有媒體記者朋友在場採訪。

張惇涵表示，昨天總統在雲林勘災時，現場媒體朋友就有向總統喊話提問，總統也有回應，他也拿出另一家媒體的一則影音新聞報導「總統勘災隔空回答媒體 30公尺遠距喊話展現肺活量」佐證。

張惇涵指出，疫情期間因防疫考量，總統行程由總統府提供相關影像、照片、新聞稿，或採取線上方式進行，許多單位都是採取這類的新聞作業模式，但昨天蔡英文的勘災行程沒有禁止媒體採訪，現場也有媒體採訪，這是不爭的事實。

張惇涵強調，無論防災或防疫，最不需要的，就是製造和傳播錯假訊息；總統府呼籲相關媒體報導前應該善盡查證義務，也期盼各界勿以訛傳訛，成為錯假訊息的傳遞者。