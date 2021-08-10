蔡英文接見AIT新處長孫曉雅　台美持續深化「真朋友、真進展」

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日上午接見「美國在台協會」（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），期待台美雙方在既有的深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」的合作夥伴關係。

▲總統蔡英文接見「美國在台協會」（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，上個月孫曉雅抵達台灣的時候，戴著印有「HELLO TAIWAN」的口罩，引起大家的注意，這個口罩來自駐美代表蕭美琴，也是僑胞推廣國民外交的創作和努力。

蔡英文說，孫曉雅是相當資深的外交官，也是台灣的老朋友，在90年代就曾經派駐台灣，也見證了台灣很多重要的轉變。

蔡英文進一步指出，2019年台美舉辦第一屆「太平洋對話」，孫曉雅以美國國務院副助卿身分，率團來到台灣，也在「玉山論壇」發表專題演講，當時她們在總統府也有見面的機會，對於如何維護區域的穩定和共同價值，交換了很多意見。

蔡英文提到，孫曉雅在擔任亞太經濟合作（APEC）資深官員時，在APEC場域中，也和台灣有過密切的合作。她相信，以孫曉雅豐富的外交經驗，以及對台灣的熟悉和長期關注，一定可以讓台美關係更上一層樓。

蔡英文認為，這幾年來，台美關係持續有許多關鍵性的進展，也共同對抗疫情挑戰，今年6月，美國捐贈250萬劑疫苗給台灣，「在逆境中願意互相協助的朋友，就是真正的朋友」。

另外，蔡英文指出，同樣在今年6月，台美雙方也召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。我們期待臺美在投資、貿易以及供應鏈安全等領域，繼續加強、加深合作，並且朝簽署「雙邊貿易協定」（BTA）努力，建立更緊密互惠的經貿連結。

在安全方面，蔡英文表示，拜登政府上週也首度宣布對台軍售，相信對於強化台灣自我防禦的能力，會有非常大的幫助，除了感謝美國的支持，也希望雙方攜手努力，共同維護印太區域的和平及穩定。

蔡英文表示，台美近來在海巡、科技以及教育等各領域的合作，都有許多的進展，期待未來雙方在更多新興議題，包括對於氣候變遷的因應，也能展開更多的合作。

▼總統蔡英文接見「美國在台協會」（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（圖／總統府提供）

