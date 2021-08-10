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蔡英文南下嘉義視察災損：水資源及水環境建設能加速進行

▲蔡英文視察新港溫室蕹菜受損情形 翁章梁積極爭取改善區域排水問題。（圖／嘉義縣政府提供）

▲蔡英文9日視察新港溫室蕹菜受損情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受到低壓帶及西南氣流連日超大豪雨影響，嘉義縣農作物傳出災情，總統蔡英文9日下午在縣長翁章梁、農委會主委陳吉仲、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等各級民代陪同下，前往新港鄉勘查溫室蕹菜受損情形。

▲蔡英文視察新港溫室蕹菜受損情形 翁章梁積極爭取改善區域排水問題。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文說，在聽完簡報後，更加了解到此次災害不是只有現在看到的數字，未來幾天的數字會持續增加，但是沒關係，政府會跟大家站在一起，有困難的時候，我們會全力幫忙。

▲蔡英文視察新港溫室蕹菜受損情形 翁章梁積極爭取改善區域排水問題。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文指出，接下來最重要的是清園、復耕，農委會將盡全力將清園做到最快最好，同時也讓下一波要生產的蔬果能快速到位，讓這次水災的影響降到最低，翁章梁也多次提出排水問題，將請經濟部針對主要糧食生產區的區域排水問題特別處理，讓水災不至於影響糧食及蔬果生產。

▲蔡英文視察新港溫室蕹菜受損情形 翁章梁積極爭取改善區域排水問題。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文表示，除感謝農委會主委這幾天快速了解災情並做出決定，也謝謝翁縣長第一時間便與主委討論這次水災所造成損失，兩位立委瞭解在地農民的需求，更要感謝農民朋友的了解與配合，接下來我們要一起將復原工作做好，讓大家能盡快復耕。

「繼續加油，我們跟大家站在一起，台灣的糧食供給靠你們了！」蔡英文說，挑戰是很多的，除面臨的疫情，今年上半年遇上百年大旱，七、八月面對這樣的水災，氣候變遷下挑戰很多，仍會時刻依照規劃補強，讓水資源及水環境建設能加速進行。

▲蔡英文視察新港溫室蕹菜受損情形 翁章梁積極爭取改善區域排水問題。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，蔡英文總統這次特別來到嘉義縣，為了掌握農損狀況，另一方面在農損補助下，要求農委會應做到「從優、從速、從簡」；另外，他也向總統建議，所有重要糧食產區的區域排水一定要做好，此次許多農損都是因為水淹進溫室裡，造成溫室裡農產品腐爛，當時建蓋溫室是為了對抗極端氣候，但區域排水沒有做好，便會功虧一簣，總統也在現場答應，將找經濟部水利署討論，未來在重要糧食產區應特別將區域排水做好，保護好它。

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關鍵字：

蔡英文農業災損重要糧食產區域排水

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