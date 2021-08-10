17歲淪性奴…遭安德魯王子「3度性侵」！美淫魔富商受害女正式提告

▲ 英國安德魯王子於菲利普親王葬禮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富翁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性剝削逾40名女子，人稱「淫魔富商」，2019年在獄中身亡。他魔爪下一名受害者近日出面指控，17歲時遭英國王室約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）性侵3次，已向他提出告訴。

《路透社》10日報導，美國女子吉佛爾（Virginia Giuffre）於曼哈頓地方法院提起民事訴訟，指控安德魯王子約20年前對她性侵並加以毆打，當時她僅有17歲，且艾普斯坦也曾對她下毒手。

吉佛爾說明，她在16歲那年成為艾普斯坦性交易與性虐待的受害者，艾普斯坦將她帶到倫敦見安德魯，並在艾普斯坦前女友、英國社交名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）安排下成為性奴。

▲ 艾普斯坦2019年在獄中身亡。（圖／路透）

起訴書中指出，吉佛爾害怕反抗會招來不好的後果，在艾普斯坦、麥絲威爾及安德魯「明示或暗示的威脅下」，三度被迫與安德魯發生關係，地點包括麥絲威爾位於倫敦的家中、艾普斯坦位於曼哈頓的豪宅及他的私人島嶼。

吉佛爾在聲明中表示，「我要安德魯王子為他對我做的一切負責，有權有勢的人也要為自己的行為負責。我希望其他受害者都能看到，我們可以不活在沉默與恐懼之中，而是透過大聲疾呼與要求正義來重獲新生。」

與艾普斯坦相關的人士中，就屬現年61歲的安德魯王子為最為有名。他2019年11月曾向BBC否認於麥絲威爾家中與吉佛爾發生關係，「我可以絕對且明確地告訴你，這從來沒發生過。我不記得見過這位女子，一點都不記得。」

安德魯當時還表示，艾普斯坦的行為「不得體」，但不後悔與他交好。然而，這段訪問公開後不久，安德魯便辭去王室職責，慈善機構等組織也與他劃清界線。

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