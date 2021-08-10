邱臣遠轟體發會運作停擺1年半　蔡政府對選手承諾說得到做不到

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運周日落幕，台灣民眾黨立委邱臣遠今（10日）上午舉行記者會，批評蔡政府的體育改革不符合社會期待，不僅「行政院體育運動發展委員會」已停擺1年半，過去兩屆外聘委員平均年齡均超過60歲，有世代失衡的狀況，且自2017年以來編列的體育預算不增反減，質疑體改恐已淪為堆獎金、比速度的功力競逐。

邱臣遠上午舉行「『功在院長，過在署長』體發會世代失衡、運作停擺，體育改革的下一哩路怎麼走」記者會，會中直批，蔡政府體育改革恐未真正落實，反而淪為打假球，舉例來說，自2016年成立的體發會，主責協調、統籌各部會的體育政策，但至今已停擺、未開會長達1年半。

邱臣遠說，過去兩屆體發會的外聘委員平均年齡均超過60歲，對比近3屆我國奧運奪牌平均年齡24歲，顯有世代落差，他並質疑，體委會成員年齡比例失衡，是否能了解體育選手真正的需求？體育改革是否能符合社會期待？

邱臣遠也說，相對奧運前發生的「官員搭商務艙、選手搭經濟艙」事件，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌第一時間道歉的明快處置，政府自2017年以來體育預算不增反減，顯示蔡政府用文青式口號聲明支持體育改革，但在實際政策、編列預算卻是兩樣情，「不要把運動選手當成政治宣傳，對選手的承諾卻是說得到、做不到。」

邱臣遠呼籲，行政院應該重新檢討體發會存續，注入新血、降低政治參與，把體育留給體育人；另針對未來體育會走向科學化等趨勢，應儘速舉行國是會議，讓體育改革可以由下往上改革，不要淪為堆獎金、比速度的功力競逐，而是應該跨領域思考體育產業發展脈絡。