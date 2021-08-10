「美日關切台灣海峽」　蔡英文：對擴張軍事的中國送出「信號」

▲總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及美日台三方關係時表示，台灣海峽的和平穩定，並非僅攸關台灣利益，為「自由開放印太區域」各國，台灣得以扮演關鍵角色，而美日等國討論台海、表達關切，對持續擴張軍事的中國是送出一個「信號」。

今年四月，美日領袖峰會的聯合聲明中，納入「日美兩國強調臺灣海峽和平與穩定的重要性」內容。對此，蔡英文表示，日美峰會台灣極為關注，對於日美兩國展現出重視台灣海峽和平穩定的態度，她要表達感謝。

蔡英文指出，6月在英國所召開的「G7峰會」中，也提及台灣海峽和平與穩定的重要性，這代表世界上主要的先進國家對台灣海峽的和平與穩定極為重視，也充分證明，破壞台灣海峽現狀的並不是台灣。

蔡英文表示，台灣海峽的和平與穩定並非僅攸關臺灣的利益，相信為「自由開放印太區域」的各國，台灣也得以扮演重要的關鍵角色，為了對印太地區國家的和平與繁榮做出貢獻，今後我們將會與理念相同的國家持續進行溝通與交流。

另外，外界認為日美領袖峰會及G7峰會聯合聲明中提到台灣海峽的背景，是因美國及其盟國對於其對中國的嚇阻力下降抱持危機感的緣故。對此，蔡英文表示，近年來，中國在亞太區域顯露出極大的企圖心，給這個地區整體的和平與穩定、安全保障帶來非常大的不確定因素。

蔡英文表示，在這種狀況下，日本、美國等國家討論台灣海峽、表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」。

蔡英文認為，中國在進行各種決策時，應該必須要考慮國際社會的動向，主要的先進各國對台灣關心的程度越高，合作的程度越強，中國在包含軍事活動等政策決定上，就不得不更加慎重。