台灣半導體產業在世界具高度競爭力　蔡英文揭2大原因

▲總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

對於台灣半導體產業領先全球，2020年的世界佔有率達到7成，總統蔡英文日前在接受日本「文藝春秋」月刊專訪時，揭露台灣半導體產業具有高競爭力的2個因素，包括台灣已形成高度成熟產業聚落，以及台灣有獨特的商業模式。

日本媒體好奇蔡英文上任後的「經濟成長戰略」，認為台灣近年在高科技上有令人驚豔的成長。對此，蔡英文表示，在2016年以前，台灣陷入經濟成長停滯的困境，在她擔任總統之後，提出「5加2產業創新計畫」，目標是開創與培育綠能、生醫等7個產業，這五年來經過政府的努力，相信已經提升台灣在世界供應鏈中的重要性。

對於台灣半導體產業在世界的份量，蔡英文表示，相信台灣的半導體產業對全球供應鏈而言，將會持續扮演必要不可或缺的角色。

蔡英文認為，台灣半導體產業競爭力高，有2個因素，第一是因為形成了高度成熟的產業聚落，對研究開發到生產、製造等各方面有著非常高效率的支援體制。

另一項因素，蔡英文指出，台灣半導體產業獨特的商業模式，台灣的半導體生產集中於晶圓代工，得以藉此迴避與其他企業的競爭關係，因為專注於晶圓代工的半導體生產，並非是垂直整合的企業型態，並不會面臨過度競爭，同時也得與其他企業構築相互的合作關係。



對於日本、美國也想要強化半島體產業，招攬台灣半導體廠商設立製造工廠，台灣政府會如何檢討政策？蔡英文表示，招攬半導體製造工廠，並非僅止於滿足日本或美國當地的需求，對台灣也有很大的利益。

蔡英文舉例，日本在半導體製造裝置及材料等特定領域具有台灣所未有的優勢，另外美國在生產領域也有非常高的技術力，台灣企業所具有的優勢如能與日本的強項以及美國的優勢相結合，得以彼此扮演互補而發展的角色，「如果能在其中多加學習，台灣企業的生產技術、研究開發想必能夠更精進」。