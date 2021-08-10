「一國兩制不可能實現」　蔡英文：北京的承諾難以令人信服

▲總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪時指出，中國曾承諾香港維持「一國兩制」50年不變，但看到近年情勢，這個承諾已不存在；而2019年北京也呼籲台灣以「一國兩制」方式統一，她認為，這制度不可能實現，台灣絕不接受「一國兩制」方案，也不會是未來的選項。

日本媒體在訪問蔡英文時指出，香港在去年7月施行中國政府為取締反政府運動的「國家安全維持法」，中國曾對香港承諾「一國兩制」，允許高度的自治，但結果現在已被認為是空頭支票，「一國兩制」只不過是神話。

對此，蔡英文表示，香港的人們現在正為爭取自由、人權、民主而奮鬥，國際社會應該強力展現出支持他們的態度。

蔡英文指出，1997年，香港被從英國回歸給中國時，中國曾承諾維持「一國兩制」50年不變，但看到近年香港的情勢，這個承諾已不存在。

在台灣方面，蔡英文表示，2019年1月北京政府呼籲台灣以與香港相同的「一國兩制」方式進行統一，但現今香港的狀況，已經證明這個制度不可能實現，而且北京政府的承諾難以令人信服。

蔡英文強調，台灣絕不接受北京政府提出的「一國兩制」方案，這也不會成為未來的選項，這是台灣人民的共識。