快訊／彰化確診女2天來台中教會！足跡曝光　緊急匡列49人

▲彰化新增1例本土確診，為菲律賓籍女移工。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／台中報導

彰化6日本土確診新增1例為菲律賓籍外籍女移工（案15869），台中市衛生局公布她到台中足跡並表示，該名女移工7月27日晚上搭火車到潭子教會，結束後回彰化；8月1日上午再從彰化宿舍搭計程車到同教會，當晚再搭自強號回彰化。市府已匡列49名接觸者安排檢驗中，並已完成足跡點清消。

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▲台中市府公布彰化確診女移工到台中教會足跡。（圖／台中市政府提供）

中市衛生局表示，彰化縣確診1例案15869為37歲菲律賓籍女性，4月14日入境，工作及居住地皆於彰化縣。她7月27日下午5點01分從彰化火車站搭乘2234車次火車至台中頭家厝站，轉55路豐原客運至潭子加工區，再步行至潭子聖經浸禮教會參加活動，晚間8點46分搭乘2253車次火車回彰化。

她在8月1日上午8點25分再從彰化宿舍，搭計程車直達潭子聖經浸禮教會參加教會活動，午、晚餐皆前往該教會另址教育中心1樓用餐，用餐處設有隔板。當天晚上8點36分搭乘3297車次自強號返回彰化。

衛生局說，她活動期間都是步行，台中市匡列參加教會活動47名接觸者安排採檢及居家隔離，另2名接觸者列為自主健康管理對象，也已安排採檢，相關風險場域皆已完成消毒。

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