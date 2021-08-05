女同鄉辱「你就像條狗」　移工4刀刺死她！躲山區9小時被逮

▲印尼籍移工男子「安」（中）疑因遭另名女性移工陷害，憤而持刀將她刺死。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

「你就像條狗！」印尼籍移工男子「安」於南投仁愛鄉某山區番茄園工作，因懷疑另名同鄉女工「莉」常不將老闆的交代完整轉達，導致他常被責備，4日下午雙方發生口角，「莉」疑似出言相辱，「安」一氣之下以美工刀將她刺死，隨後向山區逃逸躲藏，警方冒雨漏夜搜山逾9小時，才將他逮捕移送法辦，南投地院裁定收押禁見。

仁愛警分局指出，昨日下午3時許，仁愛鄉南豐村大同山附近一處番茄園的劉姓負責人報案，表示所雇用的印尼籍女性移工「莉」，於當天上午在番茄園內遭刺傷，緊急送往埔榮醫院急救，仍因傷重不治；警分隨即報請南投地檢署指揮並成立專案小，經詢問在場的其他印尼籍移工後，迅速鎖定另一名同在番茄園工作的印尼籍男性移工「安」涉有重嫌。

▲仁愛鄉南豐村大同山番茄園發生移工刺死同鄉的命案。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方研判「安」仍藏匿於南豐村山區，於是發動大批警力，冒雨連夜進行搜山，果然於今天凌晨0時20分許，在該村山區將「安」緝捕到案；28歲的「安」向警方供稱，剛來台灣、赴山區果園工作時因不會講中文，必須要靠「莉」翻譯，但卻經常沒有將老闆的意思說清楚，害他工作上常常出錯，埋下2人衝突的導火線。

至前（3）日晚上，老闆交代「莉」轉達有關「安」的工作項目，她再次未誠實告知，結果「安」做錯事又被老闆罵；「安」氣不過，隔天就找「莉」理論並發生口角，「莉」疑似反脣相譏，還辱罵「你就像條狗」等汙辱性言語，新仇舊恨讓「安」一時情緒失控，拿著美工刀連刺4刀，犯後因在台無親無故，只好逃往周邊山區，並將作案兇刀丟棄在途經的溪水中滅證。

檢方會同警方和法醫相驗遺體，發現死者右側鎖骨、右側臉頰、左側胸口、左側下腹各有1處刀傷；警方指出，「安」對行兇過程坦承不諱，全案依殺人等罪嫌將他移送南投地檢署偵辦，檢方隨後向南投地院聲請羈押禁見獲准。

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