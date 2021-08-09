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桃園移工餐廳4樓藏包廂...員工還裝傻　9人飲酒歡唱被抓包

▲桃園警方針對外籍移工治安顧慮場所進行臨檢勤務。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方針對外籍移工治安顧慮場所進行臨檢勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方8日針對外籍移工治安顧慮場所進行臨檢勤務，分別在桃鶯路臨檢查獲1名逃逸外勞持他人證件企圖矇混，因報錯出生年月被抓包；接著又在建國路查獲移工餐廳違規營業、開設包廂供9人飲酒歡唱，依法裁處送辦。

▲小吃店違規營業開設包廂供移工飲酒歡唱。（圖／桃園警分局提供）

▲小吃店違規營業開設包廂供移工飲酒歡唱。（圖／桃園警分局提供）

昨日17時許，桃園警察分局大樹派出所執行｢外籍移工治安顧慮場所臨檢勤務｣，在桃鶯路臨檢某移工小吃店時，有名阮姓男越籍移工看到員警立即躲到桌下，員警請其出示證件，他攜帶兩張不同身分的證件，推說有一張是朋友的，但其所出示自己的證件照片差異極大，且證件登記生日7月，他卻說是3月又改口5月，一查｢友人｣證件與其相符，已被通報失聯移工，後經向桃園專勤隊查詢，確認該阮姓移工身分(男、失聯移工)，依規定移送桃園專勤隊收容。

▲員警對移工實施身份盤查。（圖／桃園警分局提供）

▲員警對移工實施身份盤查，逃逸移工(戴白帽)報錯生日當場被抓包。（圖／桃園警分局提供）

又在18時10分，員警於建國路某移工餐廳宣導防疫相關規定時，發現該店於營業範圍外(營業登記為一、二樓)的四樓另設包廂，員工起先辯稱不知樓上是什麼，又稱樓上出租給其他人，員警請員工陪同，在該樓層發現兩個包廂內有客人(一間4人一間5人)飲酒歡唱，已違反營業規定，員警當場製作紀錄表，移送市府相關單位裁處。

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