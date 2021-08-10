李智凱搭機「甜曬一張照」　機長認證會幸福！6萬人驚：真的好運

▲李智凱甜曬自拍照！（圖／翻攝李智凱 Chih Kai Lee）

網搜小組／劉維榛報導

25歲「鞍馬王子」李智凱在東奧奪銀，靠著「湯瑪士迴旋」並以總分15.400完美落地，成為台灣人的驕傲。昨（9）日深夜，李智凱貼出返國搭機照，窗外雲層中，冒出「神秘亮點」，連機長都特地廣播驚呼，能看到此奇景，「那一整年就會幸福滿滿」，引發6萬多名網友狂冒粉色泡泡。

李智凱深夜在臉書貼出一張自拍照，表示3日從日本搭機返國，突然機長廣播，「能在飛機上看到富士山，那一整年就會幸福滿滿，會幸福一整年唷！」照片可見，壯闊雲端之下，黑色火山口正是日本第一聖山，李智凱也驚呆直呼，「聽說是富士山！」

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爆笑的是，李智凱自嘲當下過於慌亂，「我絕對不會說，後來想再拍的時候，富士山就跑走了，害我在飛機上追富士山！」

文章曝光後，引來6.4萬名粉絲朝聖，「這張照片三年後巴黎奧運再PO一次，鞍馬金牌給他帶回來」、「回程一定要看的富士山，看到真的好運一整年」、「真的耶！連富士山的火山口都拍到了！太幸福了」、「在飛機上追富士山也太可愛」、「剛剛科普了一下日文富士山的象徵：不言自喻，是日本的象徵，自古以來也被視為神明所棲息之山，人們深信能招好運，去厄運。看來我們智凱會一直幸運下去喔」、「你的6歲到25歲真的很令台灣人感動，謝謝你為台灣奪下榮耀銀牌，希望25之後又是一個巔峰，除了感謝還是滿滿的感動」。



▲連名人也留言，李明川笑回：「對，每次機長都這樣說！」（圖／翻攝李智凱 Chih Kai Lee）



有富士山「幸福」加持之下，事實上，李智凱早已死會，他4月曾接受《ETtoday新聞雲》專訪，被問到現在的感情狀況，李智凱大方認愛，而主持人郭彥均似乎意外他大方承認，再度確認一次，他也直接回：「有有有有。」還露出淡淡羞澀笑容，堅定又霸氣的態度讓許多女粉絲稱讚不已。