蘇貞昌稱五倍券等於現金　他一句話戳破：能繳房租、付水電嗎？

▲蘇貞昌。（資料照／行政院提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院欲推出振興五倍券刺激後疫情時代經濟發展，院長蘇貞昌更強調「五倍券」等同於現金。對此，前立委孫大千批評，五倍券只是障眼法，不能支付日常費用怎麼會等同於現金呢？

孫大千今（10）日在臉書痛批，一位行政院長既不了解台灣人民的生活困境，也無法掌握疫情發展的可能趨勢，蘇貞昌這段時間難道都是活在火星上嗎？

孫大千指出，所謂的5倍券根本只是障眼法，明明就只是4倍券，為什麼要讓人民誤以為拿到的是5000元的振興券呢？振興券既不能拿來繳房租，也不能拿來支付水電費等日常費用，又怎麼會等同於現金呢？

孫大千表示，只要行政院普發現金，各縣市政府自然也會量力而為以現金加碼，至於商家業者為了吸引顧客，原本也就會祭出一定的折扣，這和是否要採用振興券有什麼必然的關係？

孫大千也說，由於疫苗覆蓋率太低，疫苗到貨量太少，台灣在未來半年恐怕都很難達到面對Delta變種病毒的群體免疫狀態。連採取比台灣更高規格的決戰邊境策略的中國大陸都相繼失守，台灣又怎麼可能自外於Delta疫情的風暴呢？

孫大千怒批，用發放振興券的方式，強迫人民在一定時間內全面外出消費，這不是在扯台灣防疫工作的後腿嗎？為什麼火星人院長的錯誤政策，卻要讓台灣人民付出慘痛代價？

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